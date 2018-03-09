Genç Milli Kadın Hentbol Takımı Antalya'da toplandı!
Genç Milli Kadın Hentbol Takımı, 20 Yaş Altı Dünya Kadınlar Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki Faroe Adaları ve Slovenya maçları için 14 Mart Çarşamba günü Antalya'da kamp çalışmalarına başlayacak.
Hazırlıklarını Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda sürdürücek milliler, 22 Mart Perşembe günü eleme grubu müsabakalarının oynanacağı Faroe Adaları'na hareket edecek.
Milliler, eleme grubundaki ilk maçında 24 Mart Cumartesi günü Slovenya, 25 Mart Pazar günü de ev sahibi Faroe Adaları ile karşılaşacak.
Grubunu ilk sırada bitirecek ülke finallerde mücadele etme hakkını kazanacak.
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