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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
04.12.2019 - 22:35, Son Güncelleme:

Genç futbolcu Emin Bayram kimdir kaç yaşındadır?

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Genç futbolcu Emin Bayram kimdir kaç yaşındadır?

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Tuzlaspor maçında, sarı kırmızılıların ilk 11 kadrosunda yer alan genç stoper Emin Bayram performansı ile dikkatleri üzerine topladı. Futbol kariyerinin başında olan Emin Bayram sahadaki yeteneği ile taraftarları heyecanlandırdı. Peki, genç futbolcu Emin Bayram kimdir kaç yaşındadır? Emin Bayram hangi takımlarda oynadı? İşte, Emin Bayram'ın merak edilen hayatı.

Tuzlaspor maçında Galatasaray'ın A Takım'ında yer alan Emin Bayram Luyindama’nın yerine gelerek sarı kırmızı ekibe dahil oldu. Genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile dikkat çeken sporcu 15 yaşındayken Galatasaray'ın alt yapısına katıldı. İşte, Emin Bayram'ın futbol kariyeri ile ilgili ayrıntılar.

EMİN BAYRAM KİMDİR?

Emin Bayram, 2 Nisan 2003 İstanbul doğumludur. 2018 yılında, henüz 15 yaşındayken Galatasaray'ın alt yapısına dahil olan Emin Bayram, 2019 yılında ise U17'ye geçiş yapmıştır. Emin Bayram Tuzlaspor maçında Galatasaray'ın ilk 11'inde yer almıştır.

Emin Bayram ile de 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.

İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'da genç futbolcu Emir Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı. Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram ile Ahmet Çalık'a formayı verdi.Sezon başında transfer edilen Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

Maçın ilk yarısının bitimine 3 dakika kala Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devrenin bitmesini beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.

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