Genç futbolcu Emin Bayram kimdir kaç yaşındadır?
Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray Tuzlaspor maçında, sarı kırmızılıların ilk 11 kadrosunda yer alan genç stoper Emin Bayram performansı ile dikkatleri üzerine topladı. Futbol kariyerinin başında olan Emin Bayram sahadaki yeteneği ile taraftarları heyecanlandırdı. Peki, genç futbolcu Emin Bayram kimdir kaç yaşındadır? Emin Bayram hangi takımlarda oynadı? İşte, Emin Bayram'ın merak edilen hayatı.
Tuzlaspor maçında Galatasaray'ın A Takım'ında yer alan Emin Bayram Luyindama’nın yerine gelerek sarı kırmızı ekibe dahil oldu. Genç yaşına rağmen güçlü fiziği ile dikkat çeken sporcu 15 yaşındayken Galatasaray'ın alt yapısına katıldı. İşte, Emin Bayram'ın futbol kariyeri ile ilgili ayrıntılar.
Emin Bayram, 2 Nisan 2003 İstanbul doğumludur. 2018 yılında, henüz 15 yaşındayken Galatasaray'ın alt yapısına dahil olan Emin Bayram, 2019 yılında ise U17'ye geçiş yapmıştır. Emin Bayram Tuzlaspor maçında Galatasaray'ın ilk 11'inde yer almıştır.
Emin Bayram ile de 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı.
İLK MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray'da genç futbolcu Emir Bayram, ilk kez A takımla bir maça çıktı. Fatih Terim, Tuzlaspor maçında stoperde 16 yaşındaki Emin Bayram ile Ahmet Çalık'a formayı verdi.Sezon başında transfer edilen Taylan Antalyalı da sarı-kırmızılı forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.
Maçın ilk yarısının bitimine 3 dakika kala Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim devrenin bitmesini beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.
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