Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Galatasaray Odeabank'a 82-58

mağlup olan Gaziantep Basketbol, daha sonra FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda,

İtalya'nın Capo d'Orlando takımını konuk etti. Bu sezon Avrupa'daki ilk maçından 82-77 galip ayrılan Gaziantep ekibi, son olarak Süper Lig'de Pınar Karşıyaka'yı 74-73 yenerek, 2 maçlık galibiyet serisine imza attı.

Gaziantep Basketbol Başantrenörü Stefanos Dedas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezonun ardından çok sayıda oyuncuyla yollarının ayrıldığını hatırlattı.

Sezon öncesi adeta yeniden bir takım kurduklarını dile getiren Dedas, aldıkları galibiyetlerin sevincini yaşadıklarını belirterek "Zaman zaman sıkıntılar yaşıyor olsak da takım olabilme adına önemli çalışmaları hayata geçiriyoruz. O yüzden, her geçen gün daha iyi olacağımızı söyleyebilirim." dedi.

İyi oyunu hem ligde hem de Avrupa'da sürdürmek istediklerini ifade eden Dedas, iki zorlu kulvarda mücadele ederken kendilerine desteklerini esirgemeyen taraftara da teşekkür etti.