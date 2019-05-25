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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
25.05.2019 - 17:13, Son Güncelleme:

Gaziantep, Galatasaray'a şans tanımadı

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Gaziantep, Galatasaray'a şans tanımadı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında Gaziantep Basketbol evinde konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta’yı 79-69 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Gaziantep Basketbol kendi sahasında Galatasaray Doğa Sigorta’yı 78-69 mağlup ederek seride 1-1’lik eşitliği sağladı.

Karşılaşmaya Galatasaray Doğa Sigorta baskılı başladı. Jelovac’ın sayılarıyla eşitliği yakalayan Gaziantep Basketbol oyunun kontrolünü bırakmadı. Rakip takım ilerde etkili olmaya çalışırken, ilk periyot 21-22 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

2'nci periyotta da ev sahibi etkili olmaya başladı. Gaziantep Basketbol, pota altında aldığı sayılarıyla öne geçti. Galatasaray Doğa Sigorta ise Harrison’ın sayılarıyla farkı kapatmaya çalıştı. İlk yarı 47-44 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın 3’üncü periyodunda ev sahibi ekip savunmada etkili olurken, konuk ekip ileride sayı bulmakta zorlandı. Bu periyot 65-61 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Mücadelenin son periyodu da Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle devam etti Galatasaray Doğa Sigorta bu periyotta sayı üretmekte zorlandı. Karşılaşma 79-69 Gaziantep Basketbol’un üstünlüğüyle tamamlandı.

Serinin üçüncü maçı, Galatasaray Doğa Sigorta’nın ev sahipliğinde 28 Mayıs Salı günü oynanacak.

Serinin üçüncü maçı Salı günü İstanbul'da oynanacak ve yarı finale çıkan ekip belli olacak. 

SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Semih Vural, Can Mavisu

GAZİANTEP BASKETBOL: Vasılıuskas (11), Jelovac (14), Jekiri (12), McKissic (19), Can (13), Doğan (8), Kadir (2)

GALATASARAY DOĞA SİGORTA: Webster (4), Harrıson (20), Hayes (15), Can Korkmaz (5), Ege Arar (4), Erol Can (3) Göksenin Köksal (5), Auguste (12), Arapovıc(1)

1'İNCİ PERİYOT: 21-22

İLK YARI: 47-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-61

5 FAUL: Can (Gaziantep Basketbol)

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Gaziantep, Galatasaraya şans tanımadı

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