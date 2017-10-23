Gaziantep Basketbol serisini 3 maça çıkarmak istiyor

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk rakibi İtalya'nın Capo d'Orlando karşısında 82-77'lik galibiyet elde eden Gaziantep ekibi, daha sonra karşılaştığı Yunanistan'ın PAOK takımını 85-82 yendi. Şampiyonlar Liginde ikide 2 yapan kırmızı-siyahlı ekip, 25 Ekim Çarşamba günü de İspanyol rakibi Iberostar Tenerife ile karşılaşacak. Gaziantep Basketbol, taraftar desteğiyle galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Kulüp başkanı Deniz Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir ritim yakaladıklarını söyledi.

İlk iki maçın da birbirinden zorlu olduğunu ancak galip gelmesini bildiklerini anlatan Köken, şöyle konuştu:

"Yeni bir takım olmamız nedeniyle her geçen gün daha iyi takım görüntüsü veriyoruz. Bu yüzden Şampiyonlar Ligi'nde iddialıyız. İspanyol rakibimize karşı zor bir maç bizi bekliyor ama başaracak gücümüz var. Bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Taraftarımızı da yanımıza alıp galibiyete uzanan taraf olmak istiyoruz."