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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
03.02.2019 - 18:13, Son Güncelleme:

Gaziantep Basketbol, formda Banvit'i deplasmanda mağlup etti!

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Gaziantep Basketbol, formda Banvit'i deplasmanda mağlup etti!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 17. hafta karşılaşmasında Gaziantep Basketbol deplasmanda Banvit'i 82-74 mağlup etti. Banvit, bu maçtan önceki son 4 lig maçında fire vermemişti.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Kerem Baki, Semih Vural

Banvit: Perez 14, İsmail Cem Ulusoy, Tolga Geçim 6, Morgan 23, Rıdvan Öncel, Metehan Akyel, Neal 16, Shelton 8, Ragıp Berke Atar, Moore 7

Gaziantep Basketbol: Grene 2, Orhan Haciyeva 9, Murat Göktaş, Berisha, Vasiliauskas 23, Yunus Çankaya, Jekiri 15, Tomas 14, McKissic 12, Can Uğur Öğüt 7

1. Periyot: 16-23
Devre: 35-42
3. Periyot: 51-58

En Çok Oynanan Bahis
  • 760(1,5h-2,5h)Malaga - Real Madrid
    2
    İM2/2
    2,25
    5570kez oynandı
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Maça etkili başlayan Gaziantep Basketbol, Banvit'in çemberden dönen toplarını Vasiliauskas, Orhan Haciyeva, ve Tomas ile değerlendirdi ve kazandığı sayılarla ilk 5 dakikayı 11-8 önde geçti. İlk çeyreğin son 2 dakikasında Vasiliauskas, Jekiri ikilisiyle önemli sayılar bulan konuk takım ilk periyodu 23-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Gaziantep Basketbol savunmasını Tolga Geçim ve Morgan ile geçmeyi başaran Banvit 12. dakikada skoru 21-23'e getirdi. Turuncu-yeşilli ekip Neal'ın sayılarıyla 14. dakikada eşitliği sağladı: 27-27. McKissic ile sayılar bulan konuk ekip, ilk yarıda son 2 dakikaya girilirken yine öne geçti: 29-34. İlk çeyrekte olduğu gibi bu periyotta da dış atışlarda başarılı olan Gaziantep Basketbol, soyunma odasına 42-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta daha etkili olan Gaziantep Basketbol, dış atışlarda ve pota altında Banvit karşısında üstünlüğünü korudu. Konuk ekip, Jekiri, Vasiliauskas ve Can Uğur Öğüt ile bulduğu sayılarla bu çeyreği de 58-51 önde bitirdi.

Son periyoda McKissic, Tomas ve Greene'nin basketleriyle başlayan kırmızı-siyahlı konuk ekip, 33. dakikayı 67-59 önde geçti. Banvit Perez, Morgan ve Tolga Geçim ile farkı kapatmak için sayılar bulurken, 36. dakikada skor 64-72 oldu. Maç boyunca dış atışlarda başarılı olan Gaziantep Basket, hızlı hücumda da üstünlüğünü koruyup karşılaşmayı 82-74 kazandı. 

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