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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
28.06.2019 - 13:05, Son Güncelleme:

Gazi Koşusuna katılacak atlar ve jokeyler hangileri? Gazi Koşusu ne zaman ücretli mi?

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Gazi Koşusuna katılacak atlar ve jokeyler hangileri? Gazi Koşusu ne zaman ücretli mi?

Gazi Koşusu 93. yılı ile bu sene de büyük bir heyecana ortak edecek. Binlerce kişinin merakla takip edeceği Gazi Koşusu'na birbirinden iddialı atlar katılacak. Peki, 93. Gazi Koşusu atları ve jokeyleri hangileri olacak? İşte, koşuyu yakından takip eden vatandaşlar için bazı detaylar

Gazi Koşusu Veliefendi Hipodrumu'nda 93 yıllık geleneğiyle heyecana ortak edecek. Türkiye çapında binlerce vatandaşın yakından takip edeceği Gazi Koşusu'nda iddialı isimler boy gösterecek. Peki, Gazi Koşusu ne zaman gerçekleşecek ve hangi atlar katılım gösterecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

93.Gazi Koşusu, bu yıl 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Gazi Koşusu öncesinde birçok yarış da izleyicilerle buluşacak. İşte, o yarışlar ve katılacak at sayısı;

İstiklal Savaşı Koşusu’na 4 yaşlı 17 Arap atı, 
Nene Hatun Koşusu’na 3 yaşlı 21 dişi İngiliz tayı, 
Zübeyde Hanım Koşusu’na 4+ yaşlı 7 İngiliz kısrağı, 
Ali Rıza Bey Koşusu'na 4 yaşlı 15 Arap atı, 
Anafartalar Koşusu’na 3 yaşlı 18 İngiliz tayı, 
ve Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu’na 4+ yaşlı 14 İngiliz atı

ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

Gazi Koşusu ücretsiz bir şekilde izlenebilecek. Önceki koşuları izlemek isteyenler de ücretsiz giriş yapabilecek.

GAZİ KOŞUSU JOKEYLERİ VE YARIŞACAK ATLAR

SıraAtın İsmiMuhtemel JokeyiSTART
1AGERAS.BOYRAZ20
2AKGÜNG.KOCAKAYA15
3ALKANDROSH.ÇİZİK8
4ALWAYS FORTHS.KAYA16
5ANGEL OF DEATHA.SÖZEN19
6ARTS MAN 18
7FEARLESS ACTIONT.YILDIZ21
8GHOST PASHAİ.SOYAD1
9HASKAYA 13
10JIMINY CRICKETA.KURŞUN3
11KING OF TATVANF.ÇAKAR9
12KUZEY KAFKASYALIÖ.YILDIRIM6
13LONG RUNNERH.KARATAŞ14
14MATBAACIM.KAYA12
15PERFECT RUNNERBARIŞ KURDU11
16RAMPAGEPATRİCK COSGRAVE2
17SCOUTLEOGÖKHAN GÖKÇE5
18YAMANLARBEYİMUSTAFA ÇİÇEK17
19YEDİTEPEMÜSLÜM ÇELİK10
20HÜRATERHAN YAVUZ4
21THE LAST ROMANCEAHMET ÇELİK7
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