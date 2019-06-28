Gazi Koşusuna katılacak atlar ve jokeyler hangileri? Gazi Koşusu ne zaman ücretli mi?
Gazi Koşusu 93. yılı ile bu sene de büyük bir heyecana ortak edecek. Binlerce kişinin merakla takip edeceği Gazi Koşusu'na birbirinden iddialı atlar katılacak. Peki, 93. Gazi Koşusu atları ve jokeyleri hangileri olacak? İşte, koşuyu yakından takip eden vatandaşlar için bazı detaylar
Gazi Koşusu Veliefendi Hipodrumu'nda 93 yıllık geleneğiyle heyecana ortak edecek. Türkiye çapında binlerce vatandaşın yakından takip edeceği Gazi Koşusu'nda iddialı isimler boy gösterecek. Peki, Gazi Koşusu ne zaman gerçekleşecek ve hangi atlar katılım gösterecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?
93.Gazi Koşusu, bu yıl 30 Haziran Pazar günü saat 17.15'te başlayacak. Gazi Koşusu öncesinde birçok yarış da izleyicilerle buluşacak. İşte, o yarışlar ve katılacak at sayısı;
İstiklal Savaşı Koşusu’na 4 yaşlı 17 Arap atı,
Nene Hatun Koşusu’na 3 yaşlı 21 dişi İngiliz tayı,
Zübeyde Hanım Koşusu’na 4+ yaşlı 7 İngiliz kısrağı,
Ali Rıza Bey Koşusu'na 4 yaşlı 15 Arap atı,
Anafartalar Koşusu’na 3 yaşlı 18 İngiliz tayı,
ve Kadın Binici Dostluk Kupası Koşusu’na 4+ yaşlı 14 İngiliz atı
ÜCRETLİ Mİ OLACAK?
Gazi Koşusu ücretsiz bir şekilde izlenebilecek. Önceki koşuları izlemek isteyenler de ücretsiz giriş yapabilecek.
GAZİ KOŞUSU JOKEYLERİ VE YARIŞACAK ATLAR
|Sıra
|Atın İsmi
|Muhtemel Jokeyi
|START
|1
|AGERA
|S.BOYRAZ
|20
|2
|AKGÜN
|G.KOCAKAYA
|15
|3
|ALKANDROS
|H.ÇİZİK
|8
|4
|ALWAYS FORTH
|S.KAYA
|16
|5
|ANGEL OF DEATH
|A.SÖZEN
|19
|6
|ARTS MAN
|18
|7
|FEARLESS ACTION
|T.YILDIZ
|21
|8
|GHOST PASHA
|İ.SOYAD
|1
|9
|HASKAYA
|13
|10
|JIMINY CRICKET
|A.KURŞUN
|3
|11
|KING OF TATVAN
|F.ÇAKAR
|9
|12
|KUZEY KAFKASYALI
|Ö.YILDIRIM
|6
|13
|LONG RUNNER
|H.KARATAŞ
|14
|14
|MATBAACI
|M.KAYA
|12
|15
|PERFECT RUNNER
|BARIŞ KURDU
|11
|16
|RAMPAGE
|PATRİCK COSGRAVE
|2
|17
|SCOUTLEO
|GÖKHAN GÖKÇE
|5
|18
|YAMANLARBEYİ
|MUSTAFA ÇİÇEK
|17
|19
|YEDİTEPE
|MÜSLÜM ÇELİK
|10
|20
|HÜRAT
|ERHAN YAVUZ
|4
|21
|THE LAST ROMANCE
|AHMET ÇELİK
|7
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