Yumruklar konuştu! İşte dev maçın kazananı

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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WBA, IBF ve IBO Ağırsıklet Dünya Şampiyonu Anthony Joshua ve WBO kemerinin sahibi Joseph Parker kemer birleştirme maçına çıktı. Türkiye saati ile 00.15'te başlayan maç 12 raund sürdü. Kariyerinde ilk defa 12. raundu gören Anthony Joshua, yenilgisiz rakibine mağlubiyeti yaşattı.
Foto: THE SUN
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Foto: THE SUN
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Anthony Joshua ilk kez bir maçta 12. raundu gördü ve Joseph Parker ayakta kalmayı başardı.
Foto: THE SUN
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Resmi karar sonrasında karşılaşmanın kazananı Anthony Joshua oldu. Anthony Joshua, Joseph Parker'ı puanla mağlup ederek WBA, WBO ve IBF kemerlerinin sahibi oldu.
Foto: THE SUN
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Anthony Joshua, ilk kez bir maçta 12. raundu gördü ve çıktığı 21 maçta 20'si nakavt olmak üzere 21 galibiyet aldı.
Foto: THE SUN
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Joshua, kariyerinde ilk defa puanla maçı kazanırken, Joseph Parker ise kariyerinin ilk mağlubiyetini aldı.
Foto: THE SUN
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Cardif Milenium Stadı'nda oynanan mücadeleyi 78 bin kişi izledi. Ünlü iki boksörün kazandığı paralar ise şu şekilde: Anthony Joshua 20 milyon Sterlin kazandı. Yani Türk lirasına çevrildiğinde 110 milyon TL'ye denk geliyor. Joseph Parker ise 13 milyon Sterlin kazandı. O da 71 milyon TL yapıyor.