Yıldız oyuncundan final öncesi mesaj yağmuru!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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NBA yıldızı Klay Thompson'un şampiyonluk serisi maçından bir gece önce güzel modeli mesaj yağmuruna tuttuğu ortaya çıktı.
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Golden State Warriors'ın yıldızlarından Klay Thompson, takımının final serisinde Toronto Raptors'a karşı oynayacağı ikinci maç öncesi takım arkadaşı Stephen Curry'nin eşi Ayesha Curry'nin yakın arkadaşı olan Sabina Gadecki'ye mesajlar attı.
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NBA'de Golden State Warriors'ın yıldızlarından Klay Thompson, takımıyla Toronto Raptors karşısında şampiyonluk mücadelesi verirken aşk hayatında da hareketli bir dönemi yaşıyor.
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Final serisinin ilk maçı öncesi Klay Thompson'ın aktris ve model sevgilisi Laura Harrier, kendisine sürekli yalan söylediği ve birçok kez aldattığını belirttiği yıldız oyuncuyu maçın başlamasına 1 saat kala takipten çıktı.
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Laura Harrier'ın Klay Thompson ile alakalı görüşleri sonrasında da yıldız oyuncu nispet mesajını ikinci maçın öncesinde verdi.
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Klay, Toronto Raptors serisinin ikinci maçının başlamasına kısa süre kala ünlü model Sabina Gadecki'ye mesajlar attı.
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Daha sonra ise birçok kişinin ve elbette Harrier'ın da görebileceği şekilde Sabina Gadecki'nin bikinili fotoğrafını Instagram üzerinden beğendi.
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Gadecki ünlü bir model olmasının yanı sıra Ayesha Curry'nin de çok yakın arkadaşı...
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Klay Thompson'ın Gadecki ile yeni bir ilişki ihtimalinin düşük olması bunun nispet amaçlı bir hareket olduğu düşüncesini yaratıyor.
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Çünkü Sabina Gadecki şu an müzisyen Taylor Rich ile nişanlı durumda.