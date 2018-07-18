Vida için resmi teklif geldi! 18 milyon euro

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
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Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda boy gösterdiği stoper futbolcusu Domagoj Vida için flaş bir iddia ortaya atıldı. Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkatleri çeken Hırvat futbolcu için İngiliz ekibi devrede.
Foto :AJANSLAR
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Foto :AJANSLAR
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İşte Hırvat yıldız için ortaya atılan o iddia...
Foto :AJANSLAR
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Beşiktaş'ta dün transferlerde hareketli saatler yaşandı. Siyahbeyazlı kulüp, geçen sezon Club Brugge'e kiraladığı Hırvat stoper Matej Mitrovic'i 3.9 milyon euro'ya Belçika temsilcisine sattı. 2016-2017 sezonunun devre arasında HNK Rijeka'dan 4.2 milyon euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 400 bin euro'ya kiralanmıştı. Yani Kartal Mitrovic'ten kasaya toplam 4.3 milyon euro koydu.
Foto :AJANSLAR
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Beşiktaş ile 22 maçta forma giyen 1.87 boyundaki oyuncu, beklentilerin altında kaldığı için kadroda yer bulamamıştı.
Foto :AJANSLAR
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Günün ikincin bomba haberi ise Kara Kartal'ın son dönemdeki gözdesi Domagoj Vida için geldi. İngiliz takımlarından West Ham United, 29 yaşındaki stoper için 18 milyon euro'luk resmi teklif yaptı.
Foto :AJANSLAR
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Gelen haberlere göre siyah-beyazlı yönetimin bu rakamı düşük bulduğu ve West Ham cephesinden rakamı artırmaları istendiği kaydedildi. Tecrübeli futbolcuyu elden çıkarmak için acele etmeyecek olan yönetim, uygun teklif için gerekirse transferin son günlerine kadar bekleyecek.
Foto :AJANSLAR
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JUVE'NiN RADARINDA
Öte yandan Vida için Avrupa basını da iddialarda bulunuyor. Uzun bir stoper listesi oluşturan Juventus'un, Domagoj Vida'yı da listeye eklediği iddia edildi. İtalyan devinin, Arsenal'li Mustafi'nin yanı sıra Godin, Jose Gimenez, Jerome Boateng ve Matthijs De Ligt'ı da yakından takip ettiği belirtildi.
Foto :AJANSLAR
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THE GUARDiAN SEÇTi
Vida'nın Dünya Kupası'ndaki performansı her ülkede takdir görüyor. İngilizlerin prestijli gazetesi The Guardian, kupanın 11'ini belirlerken, Beşiktaş'ın yıldızı Vida'yı da kadroya dahil etti. 7.3 puan verilen Vida, 7.2'lik Godin'le birlikte stoperde yer aldı.
Foto :AJANSLAR
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STOPERLERDEN 30.4 MiLYON EURO
Beşiktaş son dönemde stoper satışlarından paraya para demedi! Dusko Tosic'in ardından Matej Mitrovic'i de gönderen siyah-beyazlılar, son 4 senede sadece stoper satışlarından 30.4 milyon euro gelir sağladı. Kartal bu dönemde Atınç, Ersan, Alexis Delgado, Marcelo, Rhodolfo, Tosic ve Mitrovic'i elden çıkardı... (Fotomaç)
Foto :AJANSLAR
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Beşiktaş 90'da yıkıldı! Siyah-beyazlı takım Avusturya kampında Reading ile oynadığı hazırlık maçında, 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2 ile ayrıldı. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...