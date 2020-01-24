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Futbol
Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 00:12, /

Turun kaderini belirleyen pozisyon! 90+7'de kritik düdük...

Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak elenen Çaykur Rizespor, 90+7. dakikada verilen karar hakkında hakem Atilla Karaoğlan'a yoğun itirazlarda bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda 2-1 mağlup olarak organizasyona veda eden Çaykur Rizespor'da isyan var.

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Mücadelenin 90+7. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Galatasaray kalecisi Okan Kocuk topu kontrol etmek için yükseldi ancak top kontrolünü sağlayamadan yerde kaldı.

3HAKEM DÜDÜĞÜNÜ ÇALDI

HAKEM DÜDÜĞÜNÜ ÇALDI

Pozisyonun devamında Rizesporlu futbolcular, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Atilla Karaoğlan, golden önce düdüğünü çaldı ve kaleci Okan'a faul yapıldığını işaret etti.

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Bu kararın ardından Rizesporlu futbolcular ve teknik heyet, hem maç içerisinde hem de maç sonunda hakem Karaoğlan'a yoğun itirazlarda bulundu.

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Pozisyon hakkında maç sonu konuşan Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maçtan sonra hakeme gittim, 'Neden golü iptal ettiniz hocam' dedim, 'Kaleciye faul yok, öyle gördük' dedim. 'Kaleciye faul var diye golü iptal ettim' dedi, kaleciye faul yok.

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Bu kaçıncı oluyor sezon başından beri, yazık. Bu kadar emek veriyoruz, yazık, günah. Buraya kadar gelen taraftarımızın, oyuncuların, bizim emeğimiz yazık. Bu şekilde elenmek bizi üzüyor." dedi.

7VAR İLE PENALTI KAZANILDI

VAR İLE PENALTI KAZANILDI

Maçın 58. dakikasında Martin Linnes'in soldan ortasında top ters kanattan oyun alanını terk etti. Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan önce korner kararı verdi. Karaoğlan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyerek Yan Sasse'nin meşin yuvarlağa ceza sahası içinde elle müdahale ettiğine hükmedip penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, takımını öne geçiren golü kaydetti.

8LEMINADAN İLK GOL

LEMINA'DAN İLK GOL

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol attı. Müsabakanın 82. dakikasında kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayarak takımını 2-1 öne geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.

9TRİBÜNLERDE 20 BİNE YAKIN TARAFTAR

TRİBÜNLERDE 20 BİNE YAKIN TARAFTAR

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçını 20 bine yakın taraftar tribünden izledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma için Türk Telekom Stadı'na 19 bin 797 biletli futbolsever giriş yaptı

10KUPA YOLU

KUPA YOLU

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, bu turda TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi. Galatasaray, son 16 turunda Çaykur Rizespor ile ilk maçta 1-1 berabere kalırken, sahasındaki rövanş mücadelesini 2-1 kazandı ve çeyrek finale adını yazdırdı

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