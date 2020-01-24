Turun kaderini belirleyen pozisyon! 90+7'de kritik düdük...
Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak elenen Çaykur Rizespor, 90+7. dakikada verilen karar hakkında hakem Atilla Karaoğlan'a yoğun itirazlarda bulundu.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda 2-1 mağlup olarak organizasyona veda eden Çaykur Rizespor'da isyan var.
2
Mücadelenin 90+7. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Galatasaray kalecisi Okan Kocuk topu kontrol etmek için yükseldi ancak top kontrolünü sağlayamadan yerde kaldı.
3
HAKEM DÜDÜĞÜNÜ ÇALDI
Pozisyonun devamında Rizesporlu futbolcular, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Atilla Karaoğlan, golden önce düdüğünü çaldı ve kaleci Okan'a faul yapıldığını işaret etti.
4
Bu kararın ardından Rizesporlu futbolcular ve teknik heyet, hem maç içerisinde hem de maç sonunda hakem Karaoğlan'a yoğun itirazlarda bulundu.
5
Pozisyon hakkında maç sonu konuşan Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Maçtan sonra hakeme gittim, 'Neden golü iptal ettiniz hocam' dedim, 'Kaleciye faul yok, öyle gördük' dedim. 'Kaleciye faul var diye golü iptal ettim' dedi, kaleciye faul yok.
6
Bu kaçıncı oluyor sezon başından beri, yazık. Bu kadar emek veriyoruz, yazık, günah. Buraya kadar gelen taraftarımızın, oyuncuların, bizim emeğimiz yazık. Bu şekilde elenmek bizi üzüyor." dedi.
7
VAR İLE PENALTI KAZANILDI
Maçın 58. dakikasında Martin Linnes'in soldan ortasında top ters kanattan oyun alanını terk etti. Pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan önce korner kararı verdi. Karaoğlan, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyerek Yan Sasse'nin meşin yuvarlağa ceza sahası içinde elle müdahale ettiğine hükmedip penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Adem Büyük, takımını öne geçiren golü kaydetti.
8
LEMINA'DAN İLK GOL
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Mario Lemina, sarı-kırmızılı formayla ilk kez bir resmi maçta gol attı. Müsabakanın 82. dakikasında kornerden gelen topu kafayla ağlara yollayarak takımını 2-1 öne geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu, Galatasaray'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
9
TRİBÜNLERDE 20 BİNE YAKIN TARAFTAR
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçını 20 bine yakın taraftar tribünden izledi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşma için Türk Telekom Stadı'na 19 bin 797 biletli futbolsever giriş yaptı
10
KUPA YOLU
Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, bu turda TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi. Galatasaray, son 16 turunda Çaykur Rizespor ile ilk maçta 1-1 berabere kalırken, sahasındaki rövanş mücadelesini 2-1 kazandı ve çeyrek finale adını yazdırdı