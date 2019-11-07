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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
06 Kasım 2019 - 23:48,

Tugay Kerimoğlu sosyal medyayı salladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e konuk olurken, karşılaşmayı yorumlayan Tugay Kerimoğlu'nun yorumları sosyal medyada olay oldu.

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Galatasaray Bernabeu'da oynana maçta üst üste gelen gollerle geriye düştü.

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Sarı kırmızılar, 4 ve 7. dakikalarda Rodrygo, 14'te penaltıdan Ramos ile 45. dakikada Benzema'nın golleriyle ilk yarıyı 4-0 geride bitirdi.

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Real Madrid üst üste gelen gollerle büyük sevinç yaşadı.

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Galatasaray'ın efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu karşılaşmayı yayıncı kuruluşa yorumlarken yaptığı yorumlar sosyal medyada çok ses getirdi.

İşte o tepkilerden bazıları...

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Real Madrid

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