Tarihi hatanın ardından Ferrari'nin kararı...
Binotto, ''Kimseyi suçlamıyoruz. Çekişmelerine izin veriyoruz. Ancak bu tabii ki aptalca hareketler yapabilecekleri anlamına gelmiyor. Bana göre yaptıkları aptalca bir hareketti. Bir daha böyle bir olay olmaması gerekiyor.'' dedi.
2019 Formula 1 sezonunun 20. yarışı olan Brezilya Grand Prix'sini Red Bull pilotu Max Verstappen kazandı. Yarışa Ferrari pilotlarının yaşadığı hata damga vurdu. pic.twitter.com/kXcZMjg310— Spor Arena (@sporarena) November 17, 2019