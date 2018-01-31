« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Futbol
Basketbol
Voleybol
eSpor
Yazarlar
Canlı Skor
Videolar
Diğer
Fikstür
Puan Durumu
Motor Sporları
Diğer Sporlar
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Diğer
Haberler
>
Spor Haberleri
>
Diğer
>
Super Bowl finalinde gözler onlarda olacak
Diğer
Super Bowl finalinde gözler onlarda olacak
New England Patriots ile Philadelphia Eagles takımlarını karşı karşıya getirecek Super Bowl finalinde gözler yine güzellikleriyle yürek hoplatan ponpon kızlarda olacak.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
1 / 15
Bu yıl New England Patriots ile Philadelphia Eagles takımları arasında oynanacak Super Bowl finalinde gözler yine ponpon kızlarda olacak.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
2 / 15
4 Şubat'ta Minneapolis'in ev sahipliği yapacağı final mücadelesinde boy gösterecek olan ponpon kızlar, bu aşamaya gelebilmek için çok büyük bir yolculuktan geçiyor.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
3 / 15
Tıpkı NFL oyuncuları gibi onlar da küçüklüklerinden bu yana Super Bowl hatta Pro Bowl'da yer alabilmenin hayalini kuruyor.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
4 / 15
NFL'in ponpon kızları, 2006'dan bu yana her yıl yapılan seçmelerin ardından "Making The Squad" adlı bir televizyon programında da sahne alıyor.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
5 / 15
Ponpon kızların NFL'deki temel görevi ise takımları motive etmek ve seyirciyi eğlendirmek olarak tanımlanıyor.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
6 / 15
Ponpon kızlar, takımlarını sadece maçlarda değil, bazı özel organizasyonlarda da temsil ediyor.
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
7 / 15
İşte bu yılki NFL finalinde boy gösterecek New England Patriots ile Philadelphia Eagles'ın birbirinden güzel ponpon kızları...
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
8 / 15
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
9 / 15
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
10 / 15
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
11 / 15
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
12 / 15
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
13 / 15
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
14 / 15
Fotoğraflar: Hürriyet Arşiv
31.01.2018 - 23:14
SON GÜNCELLEME
31.01.2018 - 23:14
15 / 15
Super Bowl
New England Patriots
Philadelphia Eagles
ponpon kızlar
PAYLAŞ
CANLI SKOR CEBİNDE!
Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.
SMS GÖNDERİLDİ!
Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER