Spor yazarları Galatasaray Kasımpaşa maçı için neler dedi?

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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KASIMPAŞA, ligin finansal olarak en doğru yönetilen kulüplerinden biri. 2012’den bugüne Kalu Uche, Isaksson, Babel, Donk, Castro, Scarione, Eren, Mensah, Diagne, Trezeguet gibi doğru transfer yatırımlarıyla hem istikrarlı bir futbol takımı, hem de kârlı bir kulüp yarattılar.
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Araya bir de muhteşem tesis sıkıştırdılar. Ancak korkarım ki son iki transfer döneminde yapılan transferler aynı oranda başarılı değil. Ocak 2019’da transfer edilen Hajradinovic, Heintz, Azad ve Perica’dan bir verim elde edilemedi. Eduok-Diagne-Trezeguet kaybı süreci sonrası takım Quaresma’ya atılacak uzun toplara teslim olmuş, Mame Thiam da kuvvetli ama daha fazlası yok.
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Kemal Özdeş, geride sıkı kapanan ve kontra atağa çıkan bir takım yaratma düşüncesinde değil. Geçen hafta Ankaragücü’ne yenilirken topa %63 sahip oldular. Trabzon’a karşı yüzde 50-50 topu paylaştılar. Alanya’dan 4 yedikleri maçta bile %54 topla oynadılar. Ortalama 11 faul yapan, kendilerine 17 faul yapılan bir ekip Kasımpaşa. Bu pozitif mantalitenin iyi futbolculara ihtiyacı var. Ve ellerinde bu yok.
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KALİTELERİ YETMEDİ
Dün de Galatasaray’a karşı mümkün olduğunca top oynamaya gayret ettiler; Quaresma İlhan’ın ortasında biraz daha ciddi olsa belki bu iyi niyetlerini puana çevirebilirlerdi. Ama kaliteleri yetmedi. Galatasaray için de özellikle orta sahaları bu derece hazırlıksızken, Kasımpaşa çok uygun bir rakipti doğrusu.
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Nzonzi adaptasyon sürecinde. Muhtemelen ilk 11 başladığına kendisi de şaşıran Lemina sahada 30 dakika kalabildi. Ki Lemina’nın 2019 yılında toplam oynadığı futbol 136 dakikaydı zaten. Milli takımla zaten bir yıldır maça çıkmadı. Southampton’da da hem karın kası sakatlığı, hem de Hasenhüttl’la yıldızının barışmaması sonucu 2019’da sadece 3 maça çıkmıştı Gabonlu. Lemina’nın yerine giren Ömer ve Belhanda’nın iyi futboluna Falcao’nun arzusu eklenince, 3 puana yetti dün.
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Galatasaray’ın dün ileri altılısının 4’ü yeni transferlerdi. Nzonzi ikinci, Lemina ve Falcao ilk maçlarını oynadılar. Bir uyum sorunu olması doğal. Terim’in amacı şüphesiz ki bu uyum sorununu, 5 gün sonraki Brugge sınavına kadar çözmek. İşi hiç kolay değil doğrusu.
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95 saniyede bir çizgi
Premier Lig, ortalama VAR inceleme süresi olarak 29 saniyeyi hedefledi. Bu süreyi bile fazla bulan sporseverlere hakem şefi Riley, “bir gol sevinci ortalama 62 saniye sürüyor, biraz sabredin” diye seslendi. Dün Thiam’ın bariz ofsayttan attığı golün incelemesi (61:10’dan 62:45’e) tam 95 saniye sürdü. Riley burada şef olsa, bu inceleme süresini savunamaz, istifa ederdi herhalde!
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Ömer Bayram planları bozdu (Erman Özgür / Fanatik)
Galatasaray’ın geriden oyun kurma konusundaki sıkıntısı Kasımpaşa’yı biraz önde basmaya yöneltti maçın başında. Bireysel yetenekli Babel, Feghouli ve Falcao’ya yaptıkları yakın savunma ile önde yaptıkları pres işe yaradı.
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Ancak hesapta olmayan Lemina-Ömer Bayram değişikliği ile bu hesap bir anda bozuldu. Ömer Bayram’ın oyuna iştahlı girişi, dikine ve çabuk oynama çabası Falcao için o dakikaya kadar kaçırdıklarından daha zor bir pozisyonda gol şansını getirdi.
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Biraz da futbol şansı ile gelen golden daha çok Galatasaray’ın kötü giden oyununa müdahale geldi sanki. 2. yarıya hücuma çok oyuncu ile çıkarak başlayan Kasımpaşa’ya karşı Galatasaray tempoyu çok yükseltmedi. 2. gol için pek de ısrarcı olmadı. Kasımpaşa ise topa daha fazla hakim olmasına rağmen pozisyon bulmakta zorlandı. Galatasaray oyun olarak çok diş geçiremese de pozisyon ve skor olarak maçı üstün bitirmeyi başardı.
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Kanat Atkaya: Olması gerektiği gibi
Galatasaray’ın aklılara zarar kararlar karşısında zıvanadan çıkmak yerine kenetlenmesi gereken bir günde, kazanılması gereken bir maçtı. Maçı ‘istatistik’ marifetiyle değerlendirmek gerekse ilk yarının başa baş bir mücadele şeklinde geliştiğini söyleyebilirdik.
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Galatasaray’ın baskılı maçlarına gör düşük sayılabilecek bir topla oynama oranı (yüzde 55) ve gol girişiminde (7’ye 5), isabetli şutta (3’e 2) gibi bariz sayılamayacak türden bir üstünlük. Ama başka türlü bir üstünlük daha söz konusuydu; golcü üstünlüğü. 'Delice’ beklenen, istenen Radamel Falcao, rakibe çarparak bulduğu golün ötesinde bir fark yarattı Galatasaray için.
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Hakkını yemek istemem ama performansı da ortadaydı Diagne’nin. Falcao, onun yapması gerekip de yapmadığı herşeyi ve fazlasını yaptı diyeyim, siz anlayın.İlk maçında pozisyon kurnazlığını gösterdi, ne kadar heyecan vereceğine dair işaretler çaktı, çabuk uyum sağladığını gösterdi, topu tuttu, gerektiğinde genel savunma hattına yardımcı oldu ve ‘golcü şansı’ ile golünü de attı.
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LEMINA UMUT VERDi
Diğer yeni Lemina umut verici başladı ama sakatlanıp çıkması tanımamıza imkân vermedi. Ömer Bayram hazır olduğunu gösterebileceği fırsatı iyi değerlendirdi; bir de asist yaptı... Nzonzi mükemmel oynadı, dağılma potansiyeli yüksek Luyindama-Marcao ikilisinin yükünü de aldı, hücuma da katkı sundu. Avrupa Kupası’nda oynama ihtimalinin konsantrasyonuna olumlu yansıdığı kesin.
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Muslera, Nagatomo ve Babel gibi isimler de üstlerine düşeni yapanlar olarak birer adım öne çıktılar. Marcao-Luyindama ikilisinin performansı “Acaba Donk mu alışsa bir yandan?” dedirtecek türdendi. İkinci yarıda ikinci golü bulamamanın rahatsızlığıyla oynayan Galatasaray dönem dönem Kasımpaşaspor’un zorlayıcı hale gelebilecek baskısını bir şekilde savuşturmayı bildi.Ayakta kaldı, güçlü kaldı, bileğinin hakkıyla 3 puanı aldı.Tam olması gerektiği gibi!Teşekkürler TFF(!)
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Galatasaray sezon başında biraz dikkati bozuk mu dersiniz, konsantrasyonu düşük mü dersiniz, zil sesini duymamış gibi mi dersiniz. Biraz dağınıktı, biraz uyumsuzdu. Silkelenmesi için hem yenilenen kadronun oturmasını beklemek hem de akıl dışı uygulamalara karşı aklını korumak gerekiyordu.
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Gereken motivasyon ‘19:05’te ceza açıklama’ zavallılığına kadar giden, Galatasaray camiasının asla unutmayacağı tavırlara karşı oluştu. Galatasaray gereken kuvvetin kendinde olduğunu gördü bu sayede. Teşekkürler TFF(!)
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Levent Tüzemen: Falcao'dan dersler
Falcao'nun çabukluğunu ve hızlı hareket etmesini görünce Galatasaray'ın Diagne ile hücuma çıkarken kağnı hızında kaldığına tanık olduk. Falcao'nun kartvizitinde 'büyük golcü' yazıyor ama Kolombiyal santrforun nasıl pozisyon aldığı, nasıl boş koşu yaptığı, rakip savunmaların önünde nasıl duvar olup arkadaşlarına pas dağıttığı ders olmalı. Falcao'nun hızlı hareket edip hızlı düşünmesine Galatasaraylı oyuncular ağır oynadıklarından dolayı ayak uydurmakta zorlanıyorlar.
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Belhanda-Feghouli ikilisinin birbirleri ile oluşturduğu pas trafiği bazen öyle abartılı oluyor ki Galatasaray hem hücumda zaman kaybı yaşıyor hem rakip savunmalar çabuk toparlanıyor. Bu iki oyuncu Afrika Kupası'nın yorgunluğunu atamamışlar. Bir an önce fabrika ayarlarına dönmeleri gerekiyor.
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Falcao'nun golünde, Lemina'nın yerine giren Ömer Bayram'la organize ettiği hızlı hücum, hızlı paslaşmanın ürünüydü. Fatih Terim, takım içinde kanatlardan birine Rodrigues-Onyekuru tipinde hücuma dikine ve hızlı gidebilecek bir oyuncuyu monte etmeye çalışmalı. Çünkü Galatasaray kanat ataklarını sadece Mariano- Nagatomo ikilisi üzerine kuruyor ve bu da yeterli olmuyor.
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Mario Lemina, çabukluğu, tekniği ve topu hızlı taşıma becerisi ile kanatta bu görevi yapabilir. Radamel Falcao'nun dönerek ilk yarıda atamadığı golün pasını Lemina kanattan getirmişti. Fatih Terim, Luyindama-Marcao ikilisini özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çok riskli oynamamaları konusunda uyarmalıdır. Galatasaray taraftarlarının tüyleri, bu iki oyuncu topla buluşunca diken diken oluyor. Yani Luyindama- Marcao ikilisi oyun kurmayı bırakıp basit oynamayı tercih etmeli.
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Galatasaray'ın kadrosu her maçta fazlası ile topa hakim olacaktır. Rakipler önce savunma yapacak sonra da tıpkı Kasımpaşa'nın dün yaptığı gibi kontratak kollayacaktır. Bu Galatasaray'ın güçlü oyun sergilediğini gösterebilir ama çabuk oynamayıp hızlı hücum etmedikçe Galatasaray golü bulmakta sıkıntılar yaşayabilir.
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Evren Turhan: Hoş geldin Falcao
Galatasaray, milli maçlar sonrası Kasımpaşa maçına yeni transferi Falcao ve Lemina'lı çıktı. Taraftarının önünde ilk dakikadan itibaren golü arayan taraftı. Nzonzi-Lemina ikilisi çok uyumlu gözüktü özellikle Lemina kaleye doğru driplingleriyle etkili oldu fakat bir ağrısı oluşunca yerini Ömer Bayram'a bıraktı.
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Falcao gerçekten dünya yıldızı olduğunu ilk yarıda gösterdi. Sadece attığı gol değil oyun iştahı, boş koşuları ve hatasız oyunuyla mest etti.
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SIKINTI DEFANSTA
Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı defansta Marcao-Luyindama ikilisi. Bu ikili oyuna çıkarken topla çok riskli oynuyorlar. Galatasaray 2. yarıya ilk yarıdaki gibi çok tempolu başlamadı. Top Galatasaray'daydı ama pozisyon üretmekte zorlandılar. Bunda yavaş oyununda etkisi vardı. Duran toplarda savunma anlamında geçen seneye göre ciddi konstrasyon eksikliği var.Ömer Bayram da gecenin isimlerindendi. Falcao bu zor maçta 3 puanı armağan etti..