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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01 Haziran 2019 - 09:55,

Serena Williams'tan kıyafet yasağına olay yanıt!

Fransa Açık Tenis Turnuvası'na ABD'li tenisçi Serena Williams damga vurdu.

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23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams Fransa Açık'ın geçtiğimiz yılda en çok konuşulan ismi olmuştu.

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Doğum yapmasının ardından katıldığı Fransa Açık'ta giydiği ‘Catsuit’ kedi tulumu olay yaratmıştı.

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Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernand Giudicelli, Williams'ın kıyafetinin ardından, oyuncuların kıyafetlerine sınırlandırma getirmişti. ve bu kararda Serena’nın giydiği kıyafetin etkili olduğunu açıklamıştı.

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Williams karara tepki verip, sağlık açısından bu kıyafeti tercih ettiğini söylese de karardan vazgeçilmemişti.

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ABD'li tenisçi geçen yılki yasağa bu yıl turnuvada giydiği kıyafetle yanıt verdi.

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Yıldız oyuncu siyah beyaz zebra desenli pelerinli kıyafeti ile korta çıktı.

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Williams'ın pelerinli kıyafetinin üzerinde Fransızca 'Şampiyon, kraliçe,anne ve tanrıça' yazıyordu.

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Serena'nın kıyafeti üzerindeki yazılar Fransa Tenis Federasyonu'na gönderme olarak yorumlandı.

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Fransa Tenis Ferederasyonu'nun Serena'nın yeni kıyafetine ne tepki vereceği ise merak konusu.

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Serena'nın bu yıl Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda giydiği kıyafeti de çok konuşulmuştu.

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