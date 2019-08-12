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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
11 Ağustos 2019 - 22:45,

Serena Williams gözyaşlarına boğuldu! Rakibi teselli etti

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Serena Williams, Andreescu ile karşılaştığı Rogers Tenis Kupası'nın finalinden sakatlığı nedeniyle çekilmek zorunda kaldı.

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Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, Rogers Kupası tek kadınlar finalinde karşılaştığı ABD'li Serena Williams'ın maçtan çekilmesiyle şampiyon oldu.

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Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, 2001, 2011 ve 2013 şampiyonu Serena Williams ile ilk finaline çıkan Bianca Andreescu karşılaştı.

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Dünya sıralamasının 10. basamağındaki Serena Williams, klasmanın 27. sırasındaki Andreescu'ya karşı 3-1 geriye düştükten sonra sırtındaki ağrı nedeniyle maçı bırakmak zorunda kaldı.

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Finali hükmen kaybetmesi nedeniyle gözyaşlarına hakim olamayan 37 yaşındaki Williams'ı, 19 yaşındaki rakibi Andreescu sarılarak teselli etmeye çalıştı.

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Andreescu, bu yıl kazandığı Indian Wells'ten sonra Rogers Kupası'nı da alarak kariyerinin 2. tekler şampiyonluğunu elde etti.

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23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanının sahibi eski dünya 1 numarası Williams, anne olduktan sonra oynadığı 4. finali de kaybetti.

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