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Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 16:53,
Serena Williams Avustralya Açık'ta da kıyafetiyle olay yarattı!
Kadın tenisinin efsane ismi Serena Williams, gündem yaratmaya devam ediyor. 38 yaşında olmasına karşın üst düzey turnuvalar kazanmayı başaran ve zirveden hiçbir zaman kopmayan Serena bir kez daha olay yarattı.
Başarılarla dolu kariyerinin yanı sıra tarzıyla tenis tarihinin efsanelerinden biri hiç kuşkusuz Serena Williams...
TÜLLÜ ETEKLE ÇIKMIŞTI
Serena Williams bu yasak sonrasında bir daha ‘Catsuit’ giymeyeceğini duyurmuş, ardından Amerika Açık Tenis Turnuvası’nda tüllü etek ile sahne almıştı.
ZEBRA DESENLİ PELERİN
Yıldız oyuncu siyah beyaz zebra desenli pelerinli kıyafeti ile korta çıktı. Williams'ın pelerinli kıyafetinin üzerinde Fransızca 'Şampiyon, kraliçe, anne ve tanrıça' yazıyordu. Williams karara tepki verip, sağlık açısından bu kıyafeti tercih ettiğini söylese de karardan vazgeçilmemişti.
TULUMA BENZER KIYAFET
Serena, daha önce giydiği tulumlara benzer bir kıyafetle korta çıktı. Yıldız ismin tarzı bir kez daha sezonun açılış turnuvasında damga vurdu.
KRALİYET SORUSU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Ünlü tenisçi Serena Williams, dünkü maç sonrası basın toplantısında maç hakkında konuşmayı beklerken kendisine yöneltilen ilk soru kraliyet ailesiyle ilgili oldu.
Meghan Markle, Serena Williams’ın yakın arkadaşı olarak biliniyor. Markle ile Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakıp hayatlarını İngiltere ve Kanada’da olmak üzere iki ülkede geçirmeye ve ekonomik bağımsızlıkları için çalışmaya karar vermişti. Dolayısıyla bu olayda Williams’ın da görüşü alınmak istendi.
Williams, yöneltilen Meghan Markle sorusunun ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü tenisçi, “Bununla ilgili kesinlikle bir yorumda bulunmayacağım. Ama iyi denemeydi. Denediniz. İyi yaptınız” şeklinde yanıt verdi. Williams'ın yanıtı, salonda gülüşmelere neden oldu.
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