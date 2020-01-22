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Haber Giriş: 22 Ocak 2020 - 16:53, /

Serena Williams Avustralya Açık'ta da kıyafetiyle olay yarattı!

Kadın tenisinin efsane ismi Serena Williams, gündem yaratmaya devam ediyor. 38 yaşında olmasına karşın üst düzey turnuvalar kazanmayı başaran ve zirveden hiçbir zaman kopmayan Serena bir kez daha olay yarattı.

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Başarılarla dolu kariyerinin yanı sıra tarzıyla tenis tarihinin efsanelerinden biri hiç kuşkusuz Serena Williams...  

2KIYAFETİ YİNE OLAY OLDU

KIYAFETİ YİNE OLAY OLDU

Doğumdan sonra katıldığı bir majör turnuvada siyah tulum giyen ünlü tenisçinin kıyafeti oyuncuların giydiği kıyafetlere de sınırlama getirilmesine neden olmuştu.

3TÜLLÜ ETEKLE ÇIKMIŞTI

TÜLLÜ ETEKLE ÇIKMIŞTI

Serena Williams bu yasak sonrasında bir daha ‘Catsuit’ giymeyeceğini duyurmuş, ardından Amerika Açık Tenis Turnuvası’nda tüllü etek ile sahne almıştı.

4YASAK GETİRİLDİ AMA...

YASAK GETİRİLDİ AMA...

Fransa Tenis Federasyonu Başkanı Bernand Giudicelli, Williams'ın kıyafetinin ardından, oyuncuların kıyafetlerine sınırlandırma getirmişti ve bu kararda Serena'nın giydiği kıyafetin etkili olduğunu açıklamıştı.

5ZEBRA DESENLİ PELERİN

ZEBRA DESENLİ PELERİN

Yıldız oyuncu siyah beyaz zebra desenli pelerinli kıyafeti ile korta çıktı. Williams'ın pelerinli kıyafetinin üzerinde Fransızca 'Şampiyon, kraliçe, anne ve tanrıça' yazıyordu. Williams karara tepki verip, sağlık açısından bu kıyafeti tercih ettiğini söylese de karardan vazgeçilmemişti.

6TARTIŞMA BİTMİYOR

TARTIŞMA BİTMİYOR

Ünlü tenisçinin Avustralya Açık turnuvasındaki kıyafeti de sezonun açılış Grand Slam'inin en çok konuşulan konularından biri oldu.

7TULUMA BENZER KIYAFET

TULUMA BENZER KIYAFET

Serena, daha önce giydiği tulumlara benzer bir kıyafetle korta çıktı. Yıldız ismin tarzı bir kez daha sezonun açılış turnuvasında damga vurdu.

8SET VERMEDEN TURLADI

SET VERMEDEN TURLADI

An itibarıyla dünya 9 numarası olan tecrübeli oyuncu, Avustralya Açık'ta adeta gençlere tal çıkartıyor. 38 yaşına gelmesine rağmen hala en üst seviyede mücadele eden Serena Williams, turnuvanın ilk turunda Potapova'yı set vermeden geçti.

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Williams, bugün ise Zidansek karşısında 6-2 ve 6-3'lük setlerle bu rakibini de rahat şekilde turnuvanın dışına itti.

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Serena Williams, maçın ardından ise galibiyet sevincini objektiflere verdiği bu pozla yaşadı.

11KRALİYET SORUSU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

KRALİYET SORUSU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Ünlü tenisçi Serena Williams, dünkü maç sonrası basın toplantısında maç hakkında konuşmayı beklerken kendisine yöneltilen ilk soru kraliyet ailesiyle ilgili oldu.

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Meghan Markle, Serena Williams’ın yakın arkadaşı olarak biliniyor. Markle ile Prens Harry, kraliyet görevlerini bırakıp hayatlarını İngiltere ve Kanada’da olmak üzere iki ülkede geçirmeye ve ekonomik bağımsızlıkları için çalışmaya karar vermişti. Dolayısıyla bu olayda Williams’ın da görüşü alınmak istendi.

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Williams, yöneltilen Meghan Markle sorusunun ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ünlü tenisçi, “Bununla ilgili kesinlikle bir yorumda bulunmayacağım. Ama iyi denemeydi. Denediniz. İyi yaptınız” şeklinde yanıt verdi. Williams'ın yanıtı, salonda gülüşmelere neden oldu.

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Tenisin yıldızları Gazprom Arena'da...

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