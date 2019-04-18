Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Arena DIŞ HABERLER / Kaynak: CBC Sports / Fotoğraflar: AP
18 Nisan 2019 - 12:02,
Semenya davasında flaş gelişme! O yarışlarda ikinci olan...
Güney Afrikalı atlet Caster Semenya, 2016 yılında kadınlar 800 metrede Olimpiyat Şampiyonu olmuş fakat 'Kadın mı erkek mi?' tartışmaları bu başarının önüne geçmişti...
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Uluslararası Atletizm Federasyonu, Şubat ayında konuyla ilgili; "400 metreden uzun yarışlarda testosteron hormonu yüksek olan kadınlar ya erkekler kategorisinde yarışacak ya da hormon seviyesini düşürme adına ilaç kullanacak." açıklamasını yapmıştı.
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Semenya ise konuyu CAS'a taşıyarak kararın alınmasını ertelemişti.
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Atletizm Federasyonu Başkanı Sebastian Coe: "Federasyonumuzun amacı kadın atletizmini güçlendirmek ve eşitliğin kutsallığını korumak. Savunduğumuz konu tamamen bu." demişti...
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2009'da başlayan tartışmaların ardından 11 ay yarışmalardan uzak kalan Afrikalı sporcu, testlerin temiz çıkmasının ardından 2010'da tekrar pistlere dönmüştü.
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IAAF, kadın kategorisindeki adil rekabeti korumak adına, 'Cinsel Gelişim Farklılığı' bulunan ve testosteron seviyeleri yüksek olan sporculara limit getirmek için Spor Mahkemesi'ne (CAS) bir kez daha başvurma kararı almışken flaş bir gelişme yaşandı...
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Semenya'nın madalyaları elinden alınırsa, birincilik otomatikman o yarışlarda ikinci olana geçecekti...
Ama 2016 Olimpiyat Oyunları ve 2017 Dünya Şampiyonası'nda, 800 metre yarışlarında Semenya'nın ardından ikinci olan Burundi'li atlet Francine Niyonsaba'dan çarpıcı bir açıklama geldi!
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Niyonsaba, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği'nin kadın atletlerin testosteron seviyelerine limit getirmeye çalışmasının "genetik ayrımcılık" olduğunu dile getirdi.
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Olympic Channel'a yaptığı röportajda; "Biliyorum herkes benim hakkımda konuşuyor. Sürekli, durmadan konuşuyor. Bu beni motive ediyor..." diye sözlerine başlayan Niyonsaba, flaş bir itirafta bulundu!
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"Bende de hiperandrojenizm dediğimiz durum söz konusu... Madalyanın bana geçmesi karar verildiğinde kontroller yapılırsa androjen seviyem yüksek çıkabilir..."
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"Böyle doğmayı ben seçmedim. Neyim ben? Tanrı tarafından böyle yaratıldım. Eğer bu konu hakkında bir şeyler merak eden varsa Tanrı'ya sorsun!"
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"Ben kendimi seviyorum ve değişmeyeceğim. Hala Francine'im... Bana sorarsanız IAAF, genetik ayrımcılık yapıyor. Bu kararı yürürlüğe koymaya çalışmaları akıl alır gibi değil!"
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"Podyuma çıkmak, en ön sıralarda yarışı bitirmek kolay değil... Çok büyük fedakarlıklar ve özenli çalışma gerektiriyor. Bu iyi dereceleri elde etmek sadece çalışma ile olur..."
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Caster Semenya ile birlikte Hindistanlı atlet Dutee Chand de kendisinde hiperandrojenizm olduğunu kabul etmişti...
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Semenya'nın davasının bu ayın sonunda karara bağlanması bekleniyor ama eğer söz konusu madalyalar Güney Afrikalı atletten alınırsa, Burundili Niyonsaba'nın nasıl bir sürece gireceği merak konusu...
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93 doğumlu Niyonsaba'nın 2016'da Portland Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda ve 2018'de Birmingham Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyaları bulunuyor.