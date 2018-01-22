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Spor Arena

Seksi sunucunun son paylaşımı olay oldu

Jimena Sanchez, pek çok erkek dergisi tarafından dünyanın en seksi spor sunucusu olarak kabul ediliyor.

Fotoğraflar: Instagram
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32 yaşındaki sunucu Fox Sports’un Güney Amerika yayınında görev alıyor.

Fotoğraflar: Instagram
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Aslen Meksikalı olan Jimena Sanchez, Instagram’da 2.5 milyon hayrana sahip. Ve hayranları tarafından dünyanın en seksi spor sunucusu olarak kabul ediliyor.

Fotoğraflar: Instagram
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Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Fox Sport televizyonunda görev yapan Jimena Sanchez, Instagram hesabından da seksi fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor.

Fotoğraflar: Instagram
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Sunuculuğun yanı sıra dünyayı da gezen Jimena Sanchez, modellik konusunda gelen teklifleri de dönemsel olarak değerlendiriyor.

Fotoğraflar: Instagram
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Fotoğraflar: Instagram
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Fotoğraflar: Instagram
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Fotoğraflar: Instagram
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Fotoğraflar: Instagram
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Fotoğraflar: Instagram
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Fotoğraflar: Instagram
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