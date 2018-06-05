Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Aziz Yıldırım ve Ali Yıldırım şoke oldu: 'İhanete uğradık...'
Kongre büyük şok yaşayan ve başkanlığı farklı bir şekilde kaybeden Aziz Yıldırım, yaşanan tablo karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yıldırım daha kesin sonuçlar açıklanmadan stadı terk ederken, evine geçti ve dinlenmeye çekildi.
Kaynak: Habertürk ve Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Habertürk ve Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Kongre büyük şok yaşayan ve başkanlığı farklı bir şekilde kaybeden Aziz Yıldırım, yaşanan tablo karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yıldırım daha kesin sonuçlar açıklanmadan stadı terk ederken, evine geçti ve dinlenmeye çekildi.
Kaynak: Habertürk ve Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Yıldırım’ın çok ciddi şekilde satıldığını düşündüğü, bu yüzden sinirli olduğu ifade edildi. Özellikle oy farkının bu denli fazla olmasının Yıldırım’ı çok üzdüğü öğrenildi.
Kaynak: Habertürk ve Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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BU KADARINI BEKLEMİYORLARDI
Fenerbahçe'nin tarihi kongresinde tarihi bir sonuç alan Ali Koç ve ekibi ise, her ne kadar farklı kazanacaklarını düşünseler de bu kadar büyük bir fark beklemiyorlardı. Katılım sayısını doğru tahmin eden Koç kanadı, rakiplerinin 2 katı kadar oy alacaklarını bekliyorlardı. Fakat neredeyse 4 katlık bir fark oluşması Ali Koç ve ekibine de az da olsun sürpriz yaşattı.
Kaynak: Habertürk ve Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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KÜREK ŞUBESİ SON ANDA 'KOÇ' DEDİ
Fenerbahçe’de haftasonu Kadıköy Ülker Stadyumu’nda yapılan kongrede 20 yıllık başkanlığa veda eden Aziz Yıldırım’ın kaybetmesinin yankıları sürüyor. Yıldırım’ın en büyük darbeyi ise yaklaşık 3 bin kongre üyesinin bulunduğu kürek şubesinden yediği iddia edildi. Aziz Yıldırım’ın kaybetmesinin önemli nedenlerinden birisinin yönetim kuruluna aldığı Ekrem Eray Arda olduğu öğrenildi.
Kaynak: Habertürk ve Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Kürek Şubesi, Arda’nın Yıldırım’ın listesinde yer almasına tepki gösterdi. Arda, önce Koç’un listesinde yer almak için girişimlerde bulundu. Koç’un kabul etmemesi üzerine Yıldırım’a yönünü çeviren Arda, listeye girmeyi başardı.
Kaynak: Habertürk ve Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Seçimden bir gün önce Kürek Şubesi’ni ziyaret ederek destek isteyen Yıldırım’a üyeler, “Ekrem Eray Arda geçmişte bizim şubede sporcu olarak bulundu. Ancak biz kendisini istemiyoruz. Başka bir isim önerelim onu alın listenize” diyerek teklifte bulundular. Yıldırım’ın bu isteği geri çevirmesi üzerine de Kürek Şubesi, Ali Koç’u destekleme kararı aldı.
Kaynak: Habertürk ve Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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İHANETE UĞRADIK
Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, seçimi kaybetmelerini kendilerine verilen sözlerin tutulmamasına bağladı. Ali Yıldırım'ın yakın çevresine "Büyük ihanete uğradık. Bize söz verip oy atacağını söyleyenler sözleride durmadı. Hiçbiri vaadini yerine getirmedi" diyerek serzenişte bulunduğu bildirildi.
Kaynak: Habertürk ve Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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KAYBETTİREN HATALAR
* 20 yılda gördüğü 10. G.Saray şampiyonluğu. G.Saray'ın onun döneminde 2 yıldız birden takması. 2 şampiyonluk önde aldığı F.Bahçe'yi G.Saray'ın 2 yıldız gerisine düşürmesi.* Seçim stratejisini sadece 3 Temmuz üzerine kurgulaması. Kendisi için sokaklara dökülen, gaz yiyen 10 binleri görmezden gelip sadece "ben" demesi.* G.Saraylı oldukları bilinen isimleri FBTV'ye çıkarıp oy istemesi.* "Benden sonra başkan Ali Koç" demesine rağmen sözüden dönmesi.* "Son kez aday oluyorum" sözlerinin daha önce verdiği sözleri tutmaması nedeniyle inandırıcılığını kaybetmesi.
Kaynak: Habertürk ve Sabah / Fotoğraflar: Arşiv
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Aziz Yıldırım'ın kongredeki bu konuşması, Fenerbahçe başkanlığındaki son açıklaması olmuştu. İzlemek için videoya tıklayınız...