Schumacher'ın o röportajı ortaya çıktı! Fenerbahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Schumacher'ın o röportajı ortaya çıktı! Fenerbahçe...
Michael Schumacher'in geçirdiği korkunç kayak kazasından yaklaşık iki ay önce 30 Ekim 2013'te kaydedilen röportajı ilk kez yayınlandı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/11
3 Ocak 2019'da 50 yaşına basacak olan Schumi, bu röportajda idolünden kartinge rakiplerinden kendini nerede gördüğüne kadar birçok soruya yanıt verdi. İşte Fenerbahçe detayı ve Schumi'nin özel açıklamaları...
2/11
Schumacher uzun süre içinde bulunduğu Ferrari takımından övgüyle bahsederken yaşadığı en duygusal şampiyonluğun 2000 yılında Ferrari ile Suzuka'da yaşadığı zafer olduğunu söyledi.
3/11
En büyük hayranlık duyduğu pilotun Mika Hakkinen olduğunu söyleyen Schumi, çocukluk idollerinin ise Ayrton Senna ve Vincenzo Sospiri olduğunu belirtirken asıl idolünün ise pilot değil bir dönem Fenerbahçe kalesini de koruyan kaleci Toni Schumacher olduğunun altını çizdi.
4/11
İyi bir pilot olmak için sadece araçla ilgilenmenin yetmediğini belirten Schumacher, diğer pilotları da izlemek gerektiğini vurgularken "Sadece önünüzdeki pilotlara değil herkese bakmak zorundasınız. Ben de öyle yaptım" dedi.
5/11
Formula 1'in en zorlu sporlardan biri olduğunu söyleyen Schumi, "En tepeyi gördükten sonra ayaklarını yerde tutmanın ve şöhretin üstesinden gelmenin başarının anahtarı" olduğunu belirtti ve "Şüpheci olmalısınız ve gelişmeleri görmelisiniz. Bir sonraki adıma geçmek için bu çok önemli" diye konuştu.
6/11
Ünlü pilot, 5 yıl önce çekilen röportajda en büyük idolünün bir dönem Fenerbahçe formasını da giyen Toni Schumacher olduğunu söyledi.
7/11
Schumi "çok iyi bir pilot olmadığı ve her zaman daha fazla çalışması gerektiğini" de anlattı.
8/11
F1'de takım çalışmasının çok şey ifade ettiğini de belirten Michael Schumacher, bu spora meraklı olanlara kartingle başlamalarını tavsiye ederken "Yetenek motor sporlarında çok önemli. Ancak her zaman kendinizi geliştirmek zorundasınız" dedi.
9/11
Ünlü Alman Formula 1 sürücüsü Michael Schumacher, 29 Aralık 2013'te Fransız Alplerinde kayak yaparken pisten çıkarak bir kaya çarpmıştı.