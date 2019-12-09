Rusya 'men' skandalÄ±nÄ± konuÅŸuyor! 'En aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±...'

- 4 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde Ã¶nemli bir etkinliÄŸe ev sahipliÄŸi yapma hakkÄ±nÄ±n zaten Rusya'ya verildiÄŸi durumlarda, imzalayan kiÅŸi bu hakkÄ± geri Ã§ekmeli ve organizasyonu yasal veya pratik olarak imkansÄ±z olmadÄ±kÃ§a baÅŸka bir Ã¼lkeye yeniden atamalÄ±dÄ±r.Â