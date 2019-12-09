Rusya 'men' skandalÄ±nÄ± konuÅŸuyor! 'En aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±...'

- Rusya, teklifin dÃ¶rt yÄ±llÄ±k sÃ¼re boyunca veya sonrasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸip gerÃ§ekleÅŸmediÄŸine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapma hakkÄ± iÃ§in baÅŸvuramayacak.
9
- Rus sporcular ve personeli sadece bu duruma hiÃ§bir ÅŸekilde karÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± kanÄ±tladÄ±klarÄ± takdirde dÃ¶rt yÄ±l iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan Ã¶nemli etkinliklere katÄ±labilecek. Bu sporcular, mevcut durumda bireysel olarak rekabet edebilecek.
10
- 4 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde Ã¶nemli bir etkinliÄŸe ev sahipliÄŸi yapma hakkÄ±nÄ±n zaten Rusya'ya verildiÄŸi durumlarda, imzalayan kiÅŸi bu hakkÄ± geri Ã§ekmeli ve organizasyonu yasal veya pratik olarak imkansÄ±z olmadÄ±kÃ§a baÅŸka bir Ã¼lkeye yeniden atamalÄ±dÄ±r.Â