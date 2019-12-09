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DiÄŸer
09 AralÄ±k 2019 - 17:40,

Rusya 'men' skandalÄ±nÄ± konuÅŸuyor! 'En aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±...'

DÃ¼nya Anti Doping AjansÄ±, Rusya'yÄ± dÃ¶rt yÄ±l boyunca bÃ¼yÃ¼k uluslararasÄ± spor mÃ¼sabakalarÄ±na katÄ±lmaktan men etti. Olay Ã¼lkede ÅŸok etkisi yarattÄ±.

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Karara gÃ¶re Rusya, Ã¼lke olarak 2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nda ve Katar'daki 2022 DÃ¼nya KupasÄ±'nda yer alamayacak.

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Bu kararÄ±n son dÃ¶nemde Rus atletlerin karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± doping skandalÄ± gerekÃ§esiyle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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Rusya BaÅŸbakanÄ± Dmitriy Medvedev, "WADA'nÄ±n bu kararÄ±, halihazÄ±rda kronik bir biÃ§im kazanmÄ±ÅŸ olan Rus karÅŸÄ±tÄ± hislerinin devamÄ±dÄ±r." dedi.

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Rusya'nÄ±n efsanevi sporcularÄ±ndan Tatyana Tarasova da "Rus sporunu yÃ¶neten kiÅŸiler Putin'i bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrattÄ±. Onlar en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lmalÄ±lar. Rusya'yÄ± daha da gururlandÄ±racak insanlarÄ± engelleyip kariyerlerini mahvettiler" ifadelerini kullandÄ±.

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FIFA kanadÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Verilen bu kararÄ±n futbol Ã¼zerindeki muhtemel etkilerini ve yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na o zaman karar vereceÄŸiz" denildi.Â Â

6Rusya hangi cezalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

Rusya hangi cezalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya?

- 4 yÄ±l boyunca hiÃ§bir aktiviteye ev sahipliÄŸi yapamayacak, konuk olamayacak ve teklif verme iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtiremeyecek.

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- 4 yÄ±llÄ±k sÃ¼reÃ§te Ã¼lke bayraÄŸÄ± hiÃ§bir Ã¶nemli etkinlikte dalgalanmayacak.

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- Rusya, teklifin dÃ¶rt yÄ±llÄ±k sÃ¼re boyunca veya sonrasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸip gerÃ§ekleÅŸmediÄŸine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n, 2032 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarÄ±na ev sahipliÄŸi yapma hakkÄ± iÃ§in baÅŸvuramayacak.

9

- Rus sporcular ve personeli sadece bu duruma hiÃ§bir ÅŸekilde karÄ±ÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± kanÄ±tladÄ±klarÄ± takdirde dÃ¶rt yÄ±l iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan Ã¶nemli etkinliklere katÄ±labilecek. Bu sporcular, mevcut durumda bireysel olarak rekabet edebilecek.

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- 4 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemde Ã¶nemli bir etkinliÄŸe ev sahipliÄŸi yapma hakkÄ±nÄ±n zaten Rusya'ya verildiÄŸi durumlarda, imzalayan kiÅŸi bu hakkÄ± geri Ã§ekmeli ve organizasyonu yasal veya pratik olarak imkansÄ±z olmadÄ±kÃ§a baÅŸka bir Ã¼lkeye yeniden atamalÄ±dÄ±r.Â 

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