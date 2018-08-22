Ronaldo ilk maçında tarihe geçti! Rekor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Real Madrid'den İtalya devi Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımı ile çıktığı ilk lig ilk tarihe geçti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Real Madrid'den İtalya devi Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, yeni takımı ile çıktığı ilk lig ilk tarihe geçti.
Fotoğraflar: Arşiv
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Yaz transfer sezonunun en büyük olayında Real Madrid'den ayrılıp Serie A'nın son 7 sezonunun şampiyonu Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, popülaritesini de İtalya'ya taşıdı.
Fotoğraflar: Arşiv
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İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus ile ilk lig maçında Verona'da Chievo deplasmına çıkan Ronaldo, rekor izleyici topladı. Maçı yayınlayan Sky Italia, tarihinin en büyük dördüncü izlenme miktarına Ronaldo'nun ilk lig maçında ulaştı.
Fotoğraflar: Arşiv
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NTV Spor'da yer alan habere göre tam 2.3 milyon tekil izleyici sayısının yakalandığı Chievo - Juventus maçı, Juventus'un geçen sezonki ilk lig maçının izlenme sayısından tam %63 daha fazla seyirciyi televizyon başına kitledi.
Fotoğraflar: Arşiv
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Ronaldo'nun 90 dakika forma giydiği maçı da Juventus son dakikalarda attığı golle 3-2 kazanmıştı.
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Portekizli yıldızın eski takımı Real Madrid'in bu sezonki ilk lig maçında Santiango Bernabeu'da ise son 10 yılın en az seyirci sayısı görülmüştü.
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Geçen sezon ortalaması 65.653 seyirci olan Real Madrid, Getafe karşısında Ronaldosuz ilk La Liga maçını 48.446 kişi karşısında oynadı.