Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Robert Prosinecki'den olay karar! Tosic, Jelena ve Vranjes...
Sırp basını Beşiktaş'tan ayrılan Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'nın, kocasını Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes ile aldattığını yazmıştı...
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Anderlecht forması giyen Vranjes'in, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa ile samimi görüntüleri internete sızdı.
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Tosic’in eşi Jelena Karleusa, yasak aşkı Ognjen Vranjes’e ölüm tehditleri yağdırmıştı. Şoke olan genç adam, soluğu mahkemede aldı. 2 milyon euroluk tazminat davası açtı.
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İhanet görüntüleri ise kısa sürede yayıldı. Söz konusu karelerde ikilinin çıplak bir vaziyette görüntülü konuştuğu anlaşıldı.
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Olaydan sonra Jelena'nın, yasak aşkına; görüntüleri silmesi için 300 bin euro teklif ettiği de ortaya çıktı. Son olarak ise Jelena'nın Vranjes'i ölümle tehdit ettiği yazıldı.
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Jelena olayı sebebiyle ülkede gündem olan Vranjes'e bir şok da Robert Prosinecki'den geldi.
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Bir dönem Türkiye'de Kayserispor'un da hocalığını yapan Robert Prosinecki, disiplinden taviz vermedi. Prosinecki, gündeme bomba gibi düşen olayla ilgili kararını verdi...
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Prosinecki, Ermenistan ve Yunanistan maçlarının aday kadrosunu açıklamaya daha vakitleri olduğunu kaydederek, "Bazı oyuncularımızın performansından oldukça memnunum. Mesela Edin Visca, Türkiye'de harika işler yapıyor. Takımı lider ve şampiyon olacaklarına inanıyorum. Visca sadece son dönemde değil, uzun süredir çok başarılı." değerlendirmesinde bulundu.
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ÇETNİK LİDERİN DÖVMESİNİ YAPTIRMIŞTIProsinecki, koluna yaptırdığı Sırp Çetnik lider Momcilo Djujic dövmesi nedeniyle tepki çeken Sırp asıllı futbolcu Ognjen Vranjes'in de bir daha milli takıma çağrılmayacağını belirterek, "Bir ülkenin milli sporcusu sahada olduğu kadar saha dışında da kendini ispatlamalı." yorumunu yaptı.
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Robert Prosinecki, Özel Hayatı Nedeniyle Gündemden Düşmeyen Ognjen Vranjes'e Milli Takım Yolunu Kapattı!
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"BU BÖYLE GİTMEZ"Vranjes'in daha önce taraftarlarla da tartıştığını ve sık sık özel yaşantısıyla gündeme geldiği anımsatan Hırvat teknik adam, "Bu böyle gitmez. Hepimizin bu ülkenin ve milli takımın hizmetinde olması gerekiyor. Takımı etkileyecek en ufak bir soruna dahi tahammülümüz yok." şeklinde konuştu.
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Beşiktaş, Sırp futbolcu Dusko Tosic'e böyle veda etmişti... (VİDEO)