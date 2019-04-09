Rize'de gerginlik! Burak Yılmaz tribünlere döndü ve...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş'ın Rize deplasmanında gol şov yaptığı maçta, Burak Yılmaz ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı...
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İşte detaylar...
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
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Beşiktaş'ta Göztepe karşısında görev yapan futbolculardan Adriano Correia ve Ricardo Quaresma, sakatlıkları nedeniyle Rize'ye getirilmezken, Japon oyuncu Shinji Kagawa ise yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Nicholas Isimat-Mirin, Caner Erkin ve Jeremain Lens'i ilk 11'de görevlendirdi.
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Ev sahibi ekip ise Atiker Konyaspor maçına göre 11'de tek değişiklik yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, Abdullah Durak'ın yerine sağ bekte Mykola Moroziuk'a görev verdi.
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Mirin 3 maç sonra forma giydi
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Nicholas Isimat-Mirin, 3 maç sonra forma giydi. Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide 90 dakika görev yapan Mirin, 3 maç aranın ardından savunmadaki yerini aldı.
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Bütün biletler tükendi
İki takım taraftarı da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi ekipte kombinelerle birlikte 12 bin 864 bilet satılırken, Beşiktaş taraftarlarına ayrılan 783 biletin de tamamı tükendi. Güvenlik nedeniyle boş bırakılan bin 200 koltuk dışında bütün biletler satılmış oldu.
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Maçtan önce yeşil-mavili kulübün yöneticileri ve futbolcu Aminu Umar, orta sahada kulübün simgesi olan atmaca uçurdu.
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Otizm Farkındalık Haftası unutulmadı
Otizm Farkındalık Haftası kapsamında her iki takım oyuncuları da ısınmaya "Otizmi Fark Et, Hayatına Değer Kat" yazılı tişörtlerle çıktı. Taraftarlar, futbolculara alkışlarla destek verdi.
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Burak Yılmaz'la taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ın tecrübeli golcüsü Burak Yılmaz, mücadelenin 40. dakikasında Rizesporlu oyuncuların müdahalesi sonrasında yerde kalırken, hakem Kardeşler, oyunu devam ettirdi.
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Bir süre acılar içerisinde yer yatan Burak'a, Rizesporlu taraftar ıslıkla tepki gösterdi.
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Bu tepkiye sinirlenen Burak, ev sahibi takım tribünlerine doğru el-kol hareketleriyle yanıt verdi.
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Burak ve Rizespor tribünleri arasında tansiyon yükselirken, yıldız oyuncunun attığı gol sonrası gerilim doruk noktasına çıktı.
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Mücadelenin 64. dakikasında takımının üçüncü golüne atan Burak Yılmaz, golün ardından Rizespor tribünlerine dönerek, "sizi duyamıyorum" şeklinde bir işaret yaptı ve Rizesporlu oyuncular tepki gösterdi.
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Tribünler deneyimli golcüye bu hareketi sonrasında büyük tepki gösterirken, hakem Arda Kardeşler, Burak Yılmaz'a sarı kart gösterdi.
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Öte yandan, Şenol Güneş, Burak'ı attığı golün hemen 5 dakika sonrasında oyundan aldı ve yerine Güven'i oyuna soktu.
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Oyundan çıkan Burak Yılmaz, direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.