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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
28 Mart 2019 - 13:45,

Resmen açıklandı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yıllardır üst üste kazandığı başarılarla Avrupa'nın elit takımları arasına girdi.

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Takımın başına 2013 yılında Zeljko Obradovic'i getiren Fenerbahçe, 2014-2015 sezonun tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde final-four oynadıktan sonra 2017 yılında THY Avrupa Ligi şampiyonu oldu.

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Yaptığı yatırımlar sonucu Avrupa'nın en güçlü kadrolarından birini kuran sarı lacivertliler Final-Four'un da gediklisi haline geldi.

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Yıllardır Avrupa'da istikrarını sürdüren Fenerbahçe, bu sezon da THY Avrupa Ligi'nde sahasında yenilgi görmeyen tek takım durumunda...

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Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nde 28 hafta sonunda liderlik koltuğunda otururken, diğer temsilcilerimiz Anadolu Efes ise 4. sırada, Darüşşafaka Tekfen ise ligde son sırada yer alıyor.

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Normal sezonun bitimine iki hafta kala THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da güncellendi. İşte İddaa yönetiminin 18 Mart itibariyle belirlediği yeni THY Avrupa Ligi şampiyonluk oranları şöyle:

6/18BAYERN 250.00

BAYERN 250.00

7/18MACCABI 250.00

MACCABI 250.00

8/18ZALGIRIS 250.00

ZALGIRIS 250.00

9/18MILANO 40.00

MILANO 40.00

10/18OLYMPIAKOS 35.00

OLYMPIAKOS 35.00

11/18BASKONIA 25.00

BASKONIA 25.00

12/18PANATHINAIKOS 20.00

PANATHINAIKOS 20.00

13/18BARCELONA 12.00

BARCELONA 12.00

14/18ANADOLU EFES 7.50

ANADOLU EFES 7.50

15/18REAL MADRID 3.50

REAL MADRID 3.50

16/18CSKA MOSKOVA 3.00

CSKA MOSKOVA 3.00

17/18FENERBAHÇE BEKO 2.40

FENERBAHÇE BEKO 2.40

18/18

NBA'de gecenin en güzel 3 hareketi...

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