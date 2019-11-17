Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Popovich gitti, Hammon kontrolü aldı! NBA tarihinde ilk...
Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA), Batı Konferansı'nın güçlü takımlarından San Antonio Spurs'te tarihi bir olay yaşandı.
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Spurs'un, Portland Trail Blazers'a 121-116 yenildiği mücadelede Teksas ekibinin efsanevi koçu Gregg Popovich, hakeme itirazlarından ötürü diskalifiye edildi.
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Takımın kontrolünü ise Popovich'in yardımcılarından olan Becky Hammon devraldı.
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Hammon NBA'de bençten bir takımı yöneten ilk kadın antrenör olarak tarihe geçti.
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Hammon maçın sonuna kadar, takımın diğer asistanlarından Tim Duncan ile birlikte ekibi idare etti.
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Popovich, takımı Hammon'a devredip tarih yazabileceği hatırlatıldığında ise kendine has şu cevabı verdi: "Tarih yazmak için burada değilim"
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Spurs'ün yıldız forveti DeMar DeRozan, maç sonunda hakemlere sitem ederek, "Hakemler hakkında bir şey söylediğimizde bir sorumlu oluyoruz. Ya hakemler bize maç kaybettirdiğinde ne oluyor? Maçtan sonra özür mü diliyorlar?" dedi.
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Takımın gardı Bryn Forbes ise Duncan ve Hammon'un iyi bir yönetim sergilediğini ve ekibin liderliğini eksiksiz biçimde üstlendiklerini dile getirdi.
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2014'ten bu yana San Antonio Spurs'te çalışan Hammon, eski bir basketbolcu....
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42 yaşında olan antrenör, oyuncularıyla olan iyi ilişkileriyle Popovich'in gözdelerinden...
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Takımın efsanevi ismi Tim Duncan'ın asistan koçluğa başlamasıyla birlikte, onun Popovich'ten sonra takımı devralacağı konuşulsa da, Hammon takım içinde üstlendiği görevle çoktan Pop'un gözüne girmiş durumda.
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San Antonio Stars'taki basketbolculuk dönemlerinin ardından Spurs'te koç olan Hammon, biar kadın antrenör olarak NBA'de ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor...
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Gregg Popovich Hammon'u şöyle anlatıyor: “Ne zaman konuşup ne zaman susulacağını çok iyi biliyor. Bu çok basit bir şey olsa da çoğu insan bunu anlayamıyor. “Oyuncular ona reaksiyon veriyor. Oyundan bahsedebiliyor, oyunu anlıyor.”