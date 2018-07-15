Olaylı Kırkpınar! 'VAR' kararıyla veda etti

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Güreşleri, başpehlivanlık 3'ncü turunda Ali Gürbüz ve Recep Kara arasındaki müsabakayı yöneten çayır ve kule hakemleri Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın tarafından görevden alındı.
DHA
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DHA
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657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dün başpehlivanlık kategorisinin 3'ncü turunda başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Recep Kara karşı karşıya geldi. Normal sürede yenişemeyen pehlivanlar puanlama bölümünde karşılıklı atak yaparak 'yendiğini düşünerek' büyük sevinç yaşadı. Kule hakem heyeti tarafından müsabakanın video kayıtları incelenerek Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR) kullanılarak Ali Gürbüz galip ilan edildi.
DHA
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Karara itiraz eden Recep Kara, hakem kule heyetinin bulunduğu alana giderek resmi itirazda bulundu. Gazetecilere konuşan Recep Kara, haksız bir karar verildiğini belirterek, bundan sonra Kırkpınar Güreşleri'ne katılmayacağını açıkladı.
DHA
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Bu gelişmelerin ardından Türkiye Güreş Federasyonu, hakemlerin ceza kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Federasyon Başkanı Musa Aydın, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur müsabakasını izleyen iki hakemi görevden aldığını söyledi. Musa Aydın, Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur mücadelesinde son saniyede puanı kimin aldığı tartışma konusu olduğunu, kule hakemlerinin görüntüleri art arda izledikten sonra Ali Gürbüz’ün galip ilan edildiğini hatırlattı.
DHA
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Başpehlivan Recep Kara’nın resmi itirazı üzerine hakemler hakkında soruşturma başlattıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Müsabakayı yöneten hakem ile kuledeki hakemi görevden aldık. Bundan sonra görev yapmayacaklar. Hakemlerden bir komisyon kurulacak. Tekrar oyunu izleyeceğiz. Karar Recep Kara’nın lehine olduğu takdirde hakemlere ceza vereceğiz. Güreşin tekrarlanması söz konusu değil" dedi.< br /> Görevden alınan çayır ve kule hakemlerinin final güreşlerinin yapılacak bugünkü güreşlerde yer almayacağı belirtildi.
DHA
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ALTIN KEMERE DOĞRU!
Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer bugün yapılacak final günü güreşleriyle sahibini bulacak. Favori başpehlivanlardan Recep Kara, dünkü üçüncü tur güreşlerinde VAR kararıyla Ali Gürbüz'e elenirken, son şampiyon İsmail Balaban'ın yanı sıra çeyrek finale kalan favori başpehlivanlar altın kemerin yeni sahibi olabilmek için kıyasıya mücadele verecek.
DHA
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Edirne Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde küçük boylardaki üçüncü gün güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı. Pehlivanlar yaklaşık 25 dereceyi bulan sıcak havada yağlanarak kol bağlayıp güreş tuttu. Başpehlivanlık kategorisinde 3'ncü tur güreşlerinin ardından Fatih Atlı, Hüseyin Gümüşalan, Şaban Yılmaz, Orhan Okulu, Serhat Balcı, İsmail Balaban, Faruk Akkoyun ve Ali Gürbüz çeyrek finale adını yazdıran başpehlivanlar oldu.
DHA
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SARI FIRTINA YİNE İDDİASINI SÜRDÜRDÜ
Geçen yılın başpehlivanı Er Meydanı'nın 'sarı fırtıan' lakaplı pehlivanı İsmail Balaban, ilk turda İsmail Erkal'ı, ikinci turda Mehmet Yeşil Yeşil'i, üçüncü turda ise Osman Aynur'u yenerek adını çeyrek finale yazdırarak altın kemer iddiasını sürdürdü. İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban ise ilk turda Hüseyin Gümüşalan'a yenilerek Kırkpınar'a erken veda etti. Başpehlivanlık favori güreşçilerinden Antalyalı Orkan Okulu ise ilk turda Kaan Kaya'yı, ikinci turda Hasan Cengiz'i, üçüncü turda ise Nedim Gürel'i yenerek çeyrek finalistler arasında yer aldı.
DHA
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RECEP KARA, VAR KARARIYLA KIRKPINAR'A VEDA ETTİ
Başpehlivanlık güreşlerinin üçüncü turunda Ali Gürbüz ile Recep Kara karşı karşıya geldi. Puanlama bölümünde tartışmalı bir pozisyonun ardından VAR kararıyla Ali Gürbüz hakem kule heyetince galip ilan edildi. Kara, bu kararla Kırkpınar'a veda ederken, yanlış karar verildiğini belirterek, Kırkpınar güreşlerine artık katılmayacağını açıkladı.
DHA
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BAŞPEHLİVANA 46 BİN LİRA ÖDÜL
Edirne Belediyesi’nce 657’nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivanı olan güreşçiye 46 bin lira para ödülü verilecek. Kırkpınar’da dereceye girecek olan pehlivanlara toplamda 260 bin 400 lira para ödülü dağıtılacak. Başpehlivanlık güreşlerinde ikinci olacak pehlivan 28 bin lira, üçüncü olacak 2 pehlivan da 14’er bin lira para ödülü kazanacak. 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde mücadele edecek olan Başpehlivanlara bin 300 lira, Başaltı pehlivanlarına bin lira, Büyük Orta Pehlivanlarına 650 lira, Küçük Orta Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy Pehlivanlara 400 lira, Ayak Boyu, Tozkoparan, Teşvik 2, Teşvik 1, Minik 2 ve Minik 1 Pehlivanlara 300 lira net yolluk ücreti ödenecek. Ayrıca yükselecekleri her tur için; Başpehlivanlar 80 lira, Başaltı Pehlivanları 60 lira, Büyük Orta Pehlivanları 45 lira, Küçük Orta Büyük Boy ve Küçük Orta Küçük Boy Pehlivanlarına 40 lira, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boyu, Tozkoparan, Teşvik 2, Teşvik 1, Minik 2 ve Minik 1 Pehlivanları 35 lira tur ücreti alacak