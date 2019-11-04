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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
04 Kasım 2019 - 17:48,

NBA'in altın çocuğu Luka Doncic tarih yazıyor!

Dallas Mavericks'in genç yıldızı Luka Doncic, adından söz ettirmeye devam ediyor...

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NBA'de Dallas Mavericks'in Sloven yıldızı Luka Doncic, harika bir sezon yaşıyor.

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20 yaşındaki basketbolcu, üst üste iki maç 25 sayı, 15 asist ve 10 ribaunt yaptı.

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25 - 15 - 10 istatistiğini en genç yakalayan basketbolcu olan Doncic, bu alanda da tarihe geçti.

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Doncic, Oscar Robertson’dan beri arka arkaya en az 25 sayı, 15 asist ve 10 ribaunt kaydeden ilk oyuncu oldu.

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Genç yıldız, ayrıca arka arkaya 15 asist kaydederek kulüp tarihinde Jason Kidd'e katıldı...

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NBA'de ikinci sezonunu yaşayan Luka Doncic, takımın bir numaralı yıldızı olduğunu kanıtladı.

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Karar anlarında topu kullanmaktan çekinmeyen Doncic, 20 yaşında olmasına rağmen olgunluğu ile dikkat çekiyor.

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Sempatik tavırları nedeniyle 'Altın çocuk' olarak da adlandırılan Doncic'i uzun bir gelecek bekliyor...

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