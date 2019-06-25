NBA'de geceye damga vuran an! Antetokounmpo...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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NBA'de 2018-2019 sezonunun MVP'si seçildi, törene damga vuran olay ise Giannis Antetokounmpo'nun gözyaşları oldu.
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Tarihi sezonda Toronto Raptors, Golden State Warriors'u hikayesi bol final serisinde 4-2 ile geçip şampiyonluğa uzanmıştı.
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Bu sabaha karşı ise sezonun ödülleri sahiplerine verildi.
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Ünlü sinema oyuncusu Samuel L. Jackson muhteşem geceyi sunan isim oldu.
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En değerli oyuncu (MVP) ödülü için James Harden ile birlikte Paul George ile çekişen Giannis Antetokounmpo, isminin açıklanmasıyla birlikte duygu patlaması yaşadı.
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Duygusal anlar yaşayan Antetekounmpo gözyaşlarına engel olamadı.
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Nijerya asıllı Yunan oyuncu, törendeki seyircilerin kendisine destek vermesiyle birlikte konuşması boyunca ağladı.
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Milwaukee Bucks formasıyla bu sezon 27.7 sayı, 12.5 ribaund, 5.9 asist, 1.5 blok ve 1.3 top çalma ortalamalarıyla oynayıp kulüp tarihine geçti.
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Gecede efsaneler Larry Bird ile Magic Johnson'a yaşam boyu başarı ödülü verildi.
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Charles Barkley'in de renk kattığı gecede MVP ödülü dışında gecenin kazanan isimleri şöyleydi;
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YILIN ÇAYLAĞI: LUKA DONCIC
NBA'de 'Yılın Çaylağı' ödülünü sezonu 21.2 sayı 7.8 ribaund 6 asist 1.1 top çalma istatistikleriyle tamamlayan Dallas Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic kazandı.
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EN İYİ SAVUNMACI: RUDY GOBERT
NBA'de Yılın Savunmacısı, Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert oldu! Sezonu 12.9 sayı, 0.8 top çalma, 2.3 blok ortalamalarıyla tamamlayan Gobert, üst üste ikinci kez "Yılın Savunmacısı" seçildi.
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EN ÇOK GELİŞME GÖSTEREN OYUNCU: PASCAL SIAKAM
‘En Çok Gelişme Gösteren Oyuncusu’ ödülünü şampiyon Toronto Raptors'un forveti Pascal Siakam oldu. 2017-2018: 7.3 sayı, 4.5 ribaund, 2.0 asist 2018-2019: 16.9 sayı, 6.9 ribaund, 3.1 asist
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ALTINCI OYUNCU LOU WILLIAMS
Los Angeles Clippers'tan Lou Williams üst üste ikinci kez "Yılın Altıncı Oyuncusu" ödülünün sahibi oldu. 2014-2015 sezonunda bu ödülü kazanan Williams, geçtiğimiz sezonu 20.0 sayı, 3.0 ribaund, 5.4 asist ortalamalarıyla bitirdi.
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Lou Williams ödül aldığı geceye ailesiyle birlikte katıldı.
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Sezonu Memphis Grizzlies ile bitiren ve Utah Jazz'a takaslanan Mike Conley yılın en centilmen oyuncusu ve yılın takım arkadaşı ödüllerinin sahibi oldu.
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NBA'nin eski yıldızı Shaquille O'Neal geceye oğulları Shareef O'Neal ve Shaqir O'Neal'la birlikte katıldı.
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O'Neal gecede yaptığı şovla da büyük alkış aldı.
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İngiliz sinema oyuncusu Kate Beckinsale de gecede yer alan ünlüler arasındaydı.
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Amerikalı kadın basketbolcu Candace Parker
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Giannis Antetokounmpo'nun sezon içerisinde oynanan Indiana Pacers maçındaki müthiş performansından kesitler...