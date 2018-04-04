NBA takımlarının muhteşem uçakları!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Normal sezonda 82 maça çıkan ve maçlar dışında büyük zamanı seyahat ile geçiren NBA takımları, seyahatlerin olumsuz etkisini azaltmak adına seyahatlerini müthiş uçaklarla gerçekleştiriyorlar. İşte o uçaklar...
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NBA'de normal sezonda bir takım 82 maç oynuyor ve bu yoğun bir seyahat trafiği yaratıyor.
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NBA takımları, bu yoğun trafiğin olumsuz etkilerini özel tasarlanan uçaklar ile atlatmaya çalışıyorlar.
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Uçaklar, koçların analizi için uygun ortamlar konusunda da sınır tanımıyorlar.
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Oyuncuların rahatça yatmasına, dinlenmesine imkan sağlayan koltuk teknolojikerinin, çalışma masası imkanlarının yanı sıra kimi uçaklar masaj için tasarlanan yataklar ile oyuncuların fiziksel dirençlerini daha sağlıklı şekilde korumalarını sağlıyor.
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Nike'ın NBA için özel tasarımı
Spor giyim ve ekipman firmalarından Nike da NBA'de büyük önem arz eden uçaklarla ilgili özel bir tasarım hazırlamıştı.
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Nike'ın basketbol için özel tasarladığı jet konfor anlamında sınırları iyice zorlamış durumda.
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Golden State Warriors uçağından görüntüler: br>Başarılı gidişatıyla son yılların en çok maç yapan takımlarından Golden State Warriors, oyuncularına uçaklarda sağlanan dinlenme imkanlarının yanı sıra çalışmak adına da elverişli bir ortama sahip.
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Şimdilerde New Orleans Pelicans'ın başında yer alan Alvin Gentry'nin de yardımcı koç olarak yer aldığı dönemde Steve Kerr'in teknik ekibi seyahatler sırasında elverişli ortamda yoğun bir çalışma halindeydiler.
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Takımın oyuncuları da uçağın dizaynında rahatlıkla dinlenme imkanına sahipler.
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Orlando Magic
Orlando Magic'in Fransız yıldızı Evan Fournier, dinlenme imkanının ne kadar elverişli olduğunu ortaya koyan yıldızlardan. Orlando Magic, oyuncuların yatması adına rahatlık sağlayan koltuk dizaynına sahip bir uçakla seyahat ediyor. (Fanatik)
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Brooklyn Nets
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Charlotte Hornets
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Efsane koç Phil Jackson'ın hazırlıkları
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Doc Rivers'ın Celtics döneminde uçaktaki analiz görüntüsü
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'Majesteleri' ve şampiyonluk kupası
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Chicago Bulls'un efsane kadrosundan Michael Jordan, Scottie Pippen, Ron Harper
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Lakers uçağında Kobe Bryant
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Denver Nuggets uçağında Carmelo Anthony, Rodney White, Earl Boykins ve Andre Miller
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Houston uçağında efsane Yao Ming ve Efes'in eski oyuncusu Bostjan Nachbar
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1999'da şampiyonluk sonrası evine dönen San Antonio'dan David Robinson ve Tim Duncan
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Los Angeles dönüşünde Detroit oyuncuları Dennis Rodman ve James Edwards
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Eskilerden Knicks oyuncuları Dean Meminger ve Earl Monroe
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Carmelo Anthony ve bir başka Anadolu Efes oyuncusu Dontaye Draper