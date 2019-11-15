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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena Dış Haberler
15 Kasım 2019 - 12:28,

Müslüman olduktan sonra hayatı değişti! Yeni Zelandalı sporcunun hikayesi...

Yeni Zelandalı rugby oyuncusu Sonny Bill Williams, din değiştirip Müslüman oldu. Sonrasını ise kendi sözlerinden dinleyelim...

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1

Din değiştirip Müslüman olan Yeni Zelandalı rugby oyuncusu Sonny Bill Williams, kararının nedenlerini açıkladı.

2

BBC'ye konuşan Sonny Bill Williams, neden Müslüman olduğunu şu sözlerle anlattı;

3

''Ellerimi yukarı kaldırdım ve Allah'ım lütfen bana yol göster dedim. Daha iyi bir insan olmama, daha iyi bir erkek olmama yardım et dedim''

4

Şükretmek her şeydir. Bir su içmeniz veya ailenizi görmeniz Allah'ın size bir lütfudur. Her zaman bunu aklımda tutuyorum. Sahip olduğum her şeye şükrediyorum.

5

Geçmiş dönemimde kızların peşinden koştum, alkol tükettim. Elime ne geçti? Koca bir hiç ve kalbimde büyük bir yalnızlık...

6

Doğru yolu bulmam çok zamanımı aldım ama sonunda Allah bana yardımcı oldu. İslam dinine geçmek hayatımı kolaylaştırdı.

7

Eğer iyi bir sporcu olduysam bunu dinime borçluyum. Beni daha iyi bir insan yaptı.

8

Birçok Müslüman sporcu beni destekledi. Bunlardan birisi de Franck Ribery...

9

Günümüzde artık bazı Müslümanlar, dinini açıklamak istiyor. Ben ise Müslüman olmakla gurur duyuyorum.

10

Hayatım dipteydi. Müslüman olduktan sonra yaşadığım hayat bana cennet gibi geldi.

11

Geçen yıl hacı oldum. Eşsiz bir deneyimdi... Mekke çok özel bir yer.

12

Evet ben bir Yeni Zelanda vatandaşıyım ancak İslam, herkesi kucaklayan bir dil.

13

İslama göre herkes eşittir. Bir ayrım yoktur. Müslüman olduktan sonra hayatım çok daha iyi oldu...

14

Manchester City'nin Güney Amerikalı golcüleri Gabriel Jesus ve Sergio Aguero'yu izliyoruz...

15

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