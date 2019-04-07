McGregor'un kabusu ortaya çıktı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Yaptığı her hareketiyle olay yaratan Connor McGregor'un adı bir başka skandal ile gündemde...
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Geçtiğimiz günlerde profesyonel sporu bıraktığını açıklayan Connor McGregor'un adı; farklı bir skandal ile gündeme geldi.
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Khabib Nurmagomedov'a ahlaksızca saldırarak eşinin nikahta giydiği yerel elbise için, "Senin karın bir havlu" diyerek hakaret eden İrlandalı'nın gayrı meşru bir çocuğunun olduğu iddia ediliyor.
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Terri Murray isimli 26 yaşındaki yalnız anne, 9 aylık çocuğunun babasının McGregor olduğunu iddia ediyordu.
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SUÇ MAKİNESİ
2017 Kasım ayında McGregor ile otelde samimi görüntülerini Instagram'dan paylaşan Murray, o sırada çocuğuna 7 aylık hamile idi...
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2 sene önce çocuğunun babasının Conor olduğunu açıklayan Terri, Instagram hesabını sürpriz bir şekilde kapatmıştı. O kadın, Instagram'ını aktif ederek tekrar paylaşımlar yapmaya başladı.
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O sıralarda yaptığı Instagram paylaşımlarına ara veren Murray, tekrar çocuğunun fotoğraflarını paylaşmaya başladı. Terri, "Onun parasını istemiyorum. Sadece Clodagh'ın babasının o olduğunu kanıtlamak istiyorum" diye konuştu..
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İkilinin bir otel süitindeki samimi görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Murray, Liverpool'da bir barda tanıştığı McGregor ile olan ilişkisini şöyle anlatıyor:
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McGregor kariyerini noktaladı
Ona merhaba dedim ve bana 'seni bekliyordum' dedi. Ondan bir fotoğraf istedim. Bana odasında 'Sana bir ev dolusu film vereceğim, fotoğrafın lafı olmaz" yanıtını erdi.
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Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, geçen ekimde karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini korumuştu.
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Olayın detaylarını sosyal medya hesabından açıklayan Terri Murray, Conor McGregor’la birlikte çekilmiş fotoğraflarını da paylaştı.
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Terri ve McGregor’un 2017 yılında Liverpool’da bir araya geldikleri, bir otelde birlikte oldukları iddia edildi.
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Ona kız arkadaşı ile durumunu sorduğumda 4 yıldır inişli çıkışlı bir ilişkisinin olduğunu söyledi.
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Beraber uyuduk. Dürüst olmak gerekirse ortada uyku yoktu. Bilmem anlatabildim mi....
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DNA testine girsin, benimle bir daha asla konuşmayın... Para istemiyorum; sadece çocuğun babası olduğu ortaya çıksın.