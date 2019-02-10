Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mayweather çıldırdı: "1 trilyon dolara evet derim"
Emekli namağlup boksör Floyd Mayweather, özel maçlara katılarak servetine servet eklemeye devam ediyor.
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Boks dünyasının yıldız ismi Floyd Mayweather, kafes dövüşüne başlayabilir. UFC ile görüşme halinde olan 41 yaşındaki emekli boksörün üç veya 4 maçlığına ringe çıkacağı konuşuluyor.
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Yaptığı dövüşlerden milyon dolarlar kazanan ABD'li sporcu ise anlaşma için ağırdan alıyor. Hayatı boyunca para sıkıntısı çekmeyecek kadar servete sahip olduğunu dile getiren Mayweather, UFC tarihinde rekor sayılabilecek bir mebla talep etti.
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Mayweather görüşmeler ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
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"UFC ile yakın zamanda anlaşabilirim. Kabul ederlerse 1 trilyon dolara bu iş olur."
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"Açık konuşmak gerekirse harika bir hayatım var. Hayatım boyunca bana yetecek kadar param var. Yaşamımı sürdürmek için gereken her şeyi alabilirim"
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Ağustos 2017'de kafes dövüşünün yaramaz çocuğu Connor McGregor ile boks ringine çıkan Mayweather, rakibini 10. rauntta teknik nakavtla yendi. Tecrübeli dövüşçü bu sadece bu maçtan sponsorlarla birlikte 285 milyon dolar gelir elde etti.
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1,07 MİLYAR DOLAR SERVET
Forbes verilerine göre namağlup kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1,07 milyar dolara ulaştı.
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88 OTOMOBİLİ VAR
Ünlü sporcu, kariyeri boyunca 48 maçta ringe çıktı ve hiç yenilgi almadı. Garajında 88 lüks otomobili bulunan Mayweather, servetini hayranlarından saklamıyor. Sosyal medya hesaplarında deste deste parayla poz vermekten çekinmeyen Mayweather, yolculuklarını da özel jetiyle yapıyor.
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Connor McGregor'u nakavt eden Dağıstanlı Müslüman sporcu Khabib Nurmagomedov, Mayweather'a meydan okusa da bu düello henüz gerçekleşmedi.
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İKİSİYLE DE KARŞILAŞACAĞIM
Mayweather, “Ben her zaman kendimin patronu oldum. Khabib’le yapacağımız dövüşün nasıl biteceğini bilemem. Ancak sonunda bir şeyler başaracağız.
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110 milyon ile 200 milyon Dolar arasında bir paranın garanti olacağını düşünüyorum. Ayrıca bir amacım da hem Khabib hem de daha önce yendiğim McGregor’la 2019’da karşılaşmak” ifadelerini kullandı.