Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola'nın duş paylaşımı olay oldu!

Fenerbahçe forması giyen Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.
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Gala Caldirola, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla eşinin sarı lacivertli takımdaki geleceğine ilişkin ipuçları vermişti.
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Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da oyuncu satışından gelecek parayı düşünüyordu.
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UEFA ile yaptığı FFP anlaşması nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Fenerbahçe'ye müjdeli haber ise Mauricio Isla’nın eşi Gala Caldirola'dan gelmişti.
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Şili'de bir televizyon programına katılan Gala Caldirola, ''Şimdi olmasa bile günün birinde Mauricio, Universidad Catolica'da oynayacak. Buraya gelmeyi gerçekten çok istiyor. ''Benle konuşurken daha fazla yaşlanmadan Universidad'a dönüp faydalı olmak istediğini söylüyor. Geri dönmek istediğini görebiliyorum. Birlikte Şili'ye döneceğiz. Bu dönüş çok uzun sürmeyecek. Yakında Şili'ye dönüyoruz...'' demişti.
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Gala Caldirola bu paylaştığı duş videosuyla adından söz ettiriyor.
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Instagram'da 2.3 milyon takipçisi bulunan Caldirola, kişisel hesabına aldığı bir reklam için kamera karşısına geçti.
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Ürünün tanıtımını bornozla yapan Caldirola'nın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Yaklaşık 500 bin kez izlenen video, üretici firma için başarılı bir reklam girişimi olarak sonuçlandı.
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Instagram fenomoni olan Gala Caldirola'nın kişisel sosyal medya hesabından hatırı sayılır bir gelir elde ettiği biliniyor.
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Caldirola, sık sık reklam aldığı sayfasında özel hayatına dair de fotoğrafları paylaşmayı ihmal etmiyor.
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Caldirola'nın Instagram'da 2.3 milyon takipçisi bulunuyor.