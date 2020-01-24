Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola'nın duş paylaşımı olay oldu!

Şili'de bir televizyon programına katılan Gala Caldirola, ''Şimdi olmasa bile günün birinde Mauricio, Universidad Catolica'da oynayacak. Buraya gelmeyi gerçekten çok istiyor. ''Benle konuşurken daha fazla yaşlanmadan Universidad'a dönüp faydalı olmak istediğini söylüyor. Geri dönmek istediğini görebiliyorum. Birlikte Şili'ye döneceğiz. Bu dönüş çok uzun sürmeyecek. Yakında Şili'ye dönüyoruz...'' demişti.