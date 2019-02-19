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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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HaberlerSpor Haberleri DiÄŸer HaberleriÜnlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile Nicole Scherzinger'Ä±n görüntülerini sÄ±zdÄ±rdÄ±lar!
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DiÄŸer
19 Åžubat 2019 - 11:10,

Ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile Nicole Scherzinger'Ä±n görüntülerini sÄ±zdÄ±rdÄ±lar!

Ada'yÄ± sarsan skandal... Formula 1'de beÅŸ dÃ¼nya ÅŸampiyonluÄŸu bulunan Lewis Hamilton ve eski sevgilisi ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ± Nicole Scherzinger'Ä±n birlikte olduÄŸu dÃ¶nemden Ã¶zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri internete sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±.

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Formula 1'in efsanelerinden Hamilton ile eski sevgilisi ABD'li ÅŸarkÄ±cÄ± Nicole Scherzinger hacker kurbanÄ± oldu.Â

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34 yaÅŸÄ±ndaki Hamilton ile Scherzinger'Ä±n birlikte olduÄŸu dÃ¶nemden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri internette paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â

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GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler iki gÃ¼n iÃ§inde yaklaÅŸÄ±k 500 bin kiÅŸi tarafÄ±ndan izlendiÂ

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GÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler cep telefonuyla Ã§ekilip internete sÄ±zdÄ±.

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Ä°ki buÃ§uk dakikalÄ±k videoyu Ä°ngiliz The Sun Gazetesi yayÄ±nladÄ±.

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Gazetenin bÃ¶yle bir hamle yapmasÄ± kamuoyunu da oldukÃ§a ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±...

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Ä°kili geliÅŸmelerin ardÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yasal yollara baÅŸvurdu.

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Nicole Scherzinger'in bu video nedeniyle bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, ÅŸarkÄ±cÄ±ya yakÄ±n bir kaynak tarafÄ±ndan doÄŸrulandÄ±.

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Hamilton ile Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± 8 yÄ±llÄ±k birlikteliÄŸin ardÄ±ndan 2015'te yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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Ã‡iftin ayrÄ±lÄ±k sebebi olarak Nicole'Ã¼n evlenmek istemesi, Hamilton'Ä±n ise evlilik iÃ§in hazÄ±r olmamasÄ± gÃ¶sterilmiÅŸti.

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Scherzinger, bir sÃ¼redir tenisÃ§i Grigor Dimitrov ile aÅŸk yaÅŸÄ±yor.

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