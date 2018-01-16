Lewis Hamilton için şok iddia: Üçlü istedi!

Formula 1'in dünyaca ünlü Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ile ilgili şok bir iddia geldi.
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Ünlü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'ın eski sevgilisi model Veronice Valle, İngiliz sporcu ile ilgili oldukça ilginç iddialarda bulundu.
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Bunlar arasında Hamilton'ın üçlü cinsel ilişki istediği iması da bulunuyor.
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4 tane F1 şampiyonluğu bulunan 26 yaşındaki İngiliz pilot, 240 milyon doları aşan bir servete sahip.
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Özel jetlerle seyahet edip şampanyaların su gibi aktığı partiler düzenleyen Hamilton'ın eski sevgilisi Veronica Valle, ünlü pilot için "Çok tuhaf bir karakter" diyor.
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Valle, "O Jekyll ve Hyde gibi, ruh hali çok hızlı bir şekilde değişebiliyor ve bazen bu durum birisinin yanlış tuvaleti kullanması nedeniyle bile ortaya çıkabiliyor" diyor.
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Valle, Hamilton'ın özel jetinde pilotun tuvaleti kullanması üzerine çıkan tartışmanın kendsini şok ettğini, bu sebeple deliye dönen sporcunun kendini kaybedip çılgına döndüğünü söylüyor.
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"Herkes uçağımda tuvaletini yapmaması gerektiğini bilir" diye bağıran Hamilton'ın neredeyse pilotu uçaktan atacağını anlatan model, asıl şoku ise New York'taki bir partide yaşamış.
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Gittikleri partide Chris Brown'un eski sevgilisi Karrueche Tran isimli modelle karşılaştıklarını ve Hamilton'ın orada Karrueche Tran ile üçlü cinsel birlikteliği ima eden şeyler söylediğini anlatan Veronica, ne cevap verdiğini de açıkladı.
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Veronica bu ahlaksız teklife hayır cevabını verdiğini ve asla böyle şey yapamayacağını anlatıyor. Çok utandığını söyleyen ünlü model, hiçbir şey olmadı belki de üçlü ilişki hakkında şaka yapmıştı diye de ekliyor.