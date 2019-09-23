Laver Cup'ta tarihi an! Rüzgar ters döndü, Federer ile Nadal...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Laver Cup'ta kazanan taraf mucizevi şekilde bir kez daha Avrupa Takımı oldu.
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Federer ve Nadal'ın Avrupa takımında olduğu turnuvaya bu ikilinin hareketleri damga vurdu.
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Nadal'ın korta çıktığı anlarda Federer, ezeli rakibine büyük destek verdi.
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Mikrofonun yayına verildiği o anları sporseverler büyük ilgiyle takip etti.
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Federer, bir antrenör gibi "Daha çok konsantre ol Rafa. Spin, slice. Aynı eski günlerdeki gibi." sözleriyle İspanyol yıldıza taktik verdi.
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Federer'in kortta olduğu bölüm de, Nadal efsaneye yardımcı oldu.
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TARİHİ GERİ DÖNÜŞ, MÜTHİŞ SEVİNÇ
Avrupa ve Amerika kıtalarının birbirine rakip olduğu dev turnuvada adeta mucize gerçekleşti.
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Amerika Takımı, Avrupa önünde 11-10 öndeyken Zverev, son maçta Raonic'i 6-4 3-6 (10-4) ile mağlup etti.
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13-11 öne geçen Avrupa Takımı şampiyonluğa ulaştı.
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Dünyaca ünlü tenisçileri çocuklar gibi sevinmesi günün çok konuşulan olayı oldu.
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Avrupa Takımı'nın kupa sevinci de görülmeye değerdi.
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Federer'in zor anları...
Laver Cup’ta Federer-Tsitsipas ile Isner-Scok ikilisini karşı karşıya getiren mücadelede ilginç bir an yaşandı. Jack Sock’ın 198 km’lik servisi, Federer’e böyle isabet etti ve ünlü tenisçi zor anlar yaşadı.