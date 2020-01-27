Kobe Bryant'ın ölüm haber NBA dünyasını yasa boğdu!

Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği haberi NBA dünyasını yasa boğdu. Denver Nuggets-Houston Rockets maçına Tyson Chandler damgasını vurdu.Houston Rockets'ın oyuncusu Chandler, Kobe Bryant'ın ölüm haberini aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı ve benchte uzun süre ağladı.Tyson Chander, 2007 FIBA Dünya Kupası ve 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Kobe Bryant ile birlikte ABD Milli Takımı'nda yer almıştı.NBA'de oynanan San Antonio Spurs-Toronto Raptors maçında da Kobe Bryant anıldı.Maçın ilk 24 saniyesinde iki takım da hücum kullanmadı. Hücum süresinin tamamlanmasıyla birlikte taraftarlar ve oyuncular, uzun süre Kobe Bryant' için alkış tuttu.Toronto Raptors ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan Kyle Lowry, büyük üzüntü yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.Maç bir süre durduktan sonra tekrar başladı. Taraftarlar uzun süre Kobe Bryant tezahüratlarında bulundu.