Kenan Sofuoğlu'ndan hüzünlü veda

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı İtalya yarışında son kez piste çıktı.
Foto: AA-İHA
SON GÜNCELLEME
Foto: AA-İHA
SON GÜNCELLEME
1 / 32
Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu, pistlere veda etti.
Foto: AA-İHA
SON GÜNCELLEME
2 / 32
İtalya'daki Imola Pisti'nde dün basın toplantısıyla aktif sporculuk yaşamını sonlandıran Kenan Sofuoğlu, bugün yarış öncesi pistteki 3. çizgideki yerini aldı. Sofuoğlu, daha sonra start almadan padoka geri döndü.
Foto: AA-İHA
SON GÜNCELLEME
3 / 32
Diğer yarışçıların mücadelesini izleyen Sofuoğlu, tören alanına geçerek hayranlarına veda etti. Milli motosikletçi, zaman zaman buruk anlar yaşadı.
Foto: AA-İHA
SON GÜNCELLEME
4 / 32
Spor kariyerini dün sonlandırdığını, bugün ise sembolik olarak çizgide yer aldığını anlatan Sofuoğlu, "Bugün Anneler Günü. Annemin ve bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Anneme ve Cumhurbaşkanımıza söz vermiştim, start almayacağım diye. Ama yarışta start almama gerek yoktu. Bugün sevdiklerim için buradayım. Buradan ayrılıyorum. Benim yerime genç sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler. Bugün itibarıyla aktif spor kariyerimi bitirdim." diye konuştu.
Foto: AA-İHA
SON GÜNCELLEME
5 / 32
2007, 2010, 2012, 2015 ve 2016 olmak üzere toplamda 5 dünya şampiyonluğu bulunan Kenan Sofuoğlu, yaşadığı ciddi sakatlıklara karşın geçtiğimiz yılı ikinci sırada tamamladı. 33 yaşındaki sporcu, bu sene de sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix’inde geçirdiği kazanın ardından son yarışı olan İtalya Grand Prix’ine kadar bir daha yarışamadı.
Foto: AA-İHA
SON GÜNCELLEME
6 / 32
Dünya Supersport Şampiyonası’nın efsanevi pilotu Sofuoğlu, kariyeri boyunca 125 yarışa çıktı ve 85 kez podyum gördü. Sofuoğlu, bu yarışlarda 43 kez ilk sırayı elde etti. Son yıllarda kendini genç sporcular yetiştirmeye adayan Kenan Sofuoğlu, “Birbirinden yetenekli sporcularım var. Hepsi Dünya Şampiyonaları’nda çok iyi takımlarla çok iyi imzalar attılar. Hepsi gelecek vadeden sporcular. Toprak Razgatlıoğlu ile hedefim Superbike’ta dünya şampiyonluğu. Can ve Deniz Öncü kardeşler de henüz 14 yaşındalar, onları da MotoGP’ye hazırlıyorum. 5 farklı Dünya şampiyonası var. İlerleyen yıllarda her kategoride Türk şampiyon çıkartmak istiyorum” dedi.
Foto: AA-İHA
SON GÜNCELLEME
7 / 32
Yarıştan bir gün önce hem takımı hem de motosiklet dünyası İtalya’nın Imola Pisti’nde Kenan Sofuoğlu için muhteşem bir veda organizasyonu düzenledi. Törende başarılı sporcunun kariyerinin en iyi anları gösterildi ve motosiklet dünyasının en önemli isimleri Sofuoğlu ile olan anılarını paylaştı.
Foto: AA-İHA
SON GÜNCELLEME
8 / 32
Sofuoğlu’nu İtalya’da öğrencileri Toprak Razgatlıoğlu, genç ikiz pilotlar Can-Deniz Öncü ve çok sayıda Türk taraftar yalnız bırakmadı. Hayranları, Sofuoğlu’nun da fotoğrafının yer aldığı ve “Kenan Sofuoğlu, Güle Güle Efsane 1998-2018” yazılı tişörtler giydi.
Foto: AA-İHA
SON GÜNCELLEME
9 / 32
Kenan Sofuoğlu böyle veda etti! Son kez piste çıkan Milli gururumuz Kenan Sofuoğlu, annesi ve sevdiklerine söz verdiği için yarışa katılmadığını açıkladı. Sofuoğlu'nun o anlarını izlemek için videoya tıklayınız...
Foto: AA-İHA
SON GÜNCELLEME
10 / 32
İşte Kenan Sofuoğlu'nun veda organizasyonundan özel kareler..