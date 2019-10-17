Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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'Kadın mı erkek mi' tartışması sonrası Semenya'ya kötü haber!.
Kadın rakipleri arasında fiziğiyle hemen fark edilen Semenya için, ‘Kadın mı Erkek mi?’ tartışması aylarca devam etmişti.
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Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Caster Semenya'nın cinsiyet davası gündemin 1 numaralı konusu olmuş, Caster Semenya davası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde başlamıştı.
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Uluslararası Atletizm Federasyonu, bir karar almak için toplanmış ve "400 metreden uzun yarışlarda testosteron hormonu yüksek olan kadınlar ya erkekler kategorisinde yarışacak ya da hormon seviyesini düşürme adına ilaç kullanacak" açıklamasını yapmıştı.
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CAS ise dünyaca ünlü atlet Caster Semenya'nın 400 metre yarışlarına devam edebilmesi için ilaç kullanması gerektiğine hükmetti.
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Karara göre Semenya ve ona benzer durumda olan sporcular, 400 metrede karışmak için ilaç kullanmak zorunda kalacaklar; ya da yarış kategorilerini değiştirecekler.
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28 yaşındaki Semenya IAFF'in kısıtlamasının "adil olmadığını" savundu ve "Doğal, doğduğum gibi koşmak istiyorum" dedi..
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CAS Semenya'nın itirazını reddetmekle birlikte, "bu kısıtlamanın gelecekte nasıl uygulanacağı konusunda ciddi kaygıları olduğunu" da vurguladı.
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Mahkeme kararında, cinsel gelişim farklılığı olan atletlere karşı ayrımcılık yapıldığını kabul etti ancak ayrımcılığın "Atletizm sporunun bütünlüğünü korumak için gerekli, makul ve ölçülü" olduğunu vurguladı.
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İngiliz Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron, kadın atletlerin daha hızlı koşmasını sağlıyor.
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21 SANİYE DAHA FAZLA
Araştırmada bir doz testosteron verilen kadın atletlerin, diğer kadınlara göre 21 saniye fazla koştuğu tespit edildi.
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Araştırma, Uluslararası Atletizm Federasyonu’nun (IAAF) kadın sporcuların testosteron seviyelerinin kısıtlanması kararının ardından geldi.
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Güney Afrikalı kadın atlet Caster Semenya’nın normalin üzerinde testosteron seviyesi tartışmalara neden olmuş, Semenya IAFF’in kısıtlamasının adil olmadığını savunmuştu.