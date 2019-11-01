Joshua'yı devirmişti! Son hali şoke etti...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Anthony Joshua ile Andy Ruiz Jr. 7 Aralık tarihinde kozlarını paylaşacak.
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Andy Ruiz Jr, Anthony Joshua'ya kariyerinin ilk yenilgisini tattırmış, Joshua ise karşılaşmanın rövanşını istemişti.
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Herkesin beklediği rövanş öncesi ikili buluşmuş ve ufak bir sohbet gerçekleştirmişti.
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Konuşmada Ruiz'in Joshua'ya hararetli şekilde bir şeyler anlattığı görülmüş ve konuşmalar merak edilmişti.
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Meksikalı boksör ise Anthony Joshua'ya ne dediğini açıkladı.
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İşte Andy Ruiz Jr'un Anthony Joshua'ya sözleri...
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"Kimseyi öldürmeyi düşünmüyorum. Tanrı bunu istemez. Ama benim kazanmamı istediğine eminim."
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"Çoğu kişinin hala benim hakkımda şüpheleri olduğunu görüyorum. Joshua'yı ilk maçta şans eseri yendiğimi söylüyorlar."
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"Şans değildi, Tanrı'nın yumruğuydu... Çok dua ettim ve hayatım boyunca bu anı bekledim. Bu sayede kazandım."
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"Joshua, inatla Britanya'da dövüşmek istedi ama ben eşit şartlar istiyordum. Suudi Arabistan'daki maç eşit şartlarda olacak."
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Fazla kilolarıyla dikkat çeken Meksikalı dövüşçünün çok sıkı bir çalışma periyodu neticesinde epey kilo verdiği görüldü.
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Ruiz yeni fiziğiyle böyle poz verdi...
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Ruiz verdiği kilolarla ilgili, "Anthony Joshua'nın cüssesinden dolayı biraz ağır olmak istiyordum; ama 5 kilo zayıflarsam daha iyi bir dövüşçü olacağım. Daha hızlı davranamacağım. Ayaklarım da hızlı olacak" diye konuştu.
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Ruiz'in fazla kilo vermemesine rağmen kas ortanını artırdı ve yeni görünüme kavuştu.