Jamie Frontz ilk kez konuştu! Korkunç geceyi anlattı...

Spor Arena Dış Haberler | Dünyaca ünlü Rus boksör Sergey Kovalev'in başı bugünlerde isminin karıştığı darp olayıyla belada.TMZ Sports'a konuşan oyuncu Jamie Frontz, spor dünyasına bomba gibi düşen bir iddianın perde arkasını ilk kez anlattı.Güzel oyuncu, 2018 yılında cinsel ilişki teklifini reddettiği Rus boksör Sergey Kovalev tarafından darp edildiğini söyleyerek o geceye ilişkin detayları paylaştı.Jamie Frontz, sağlığına geri kavuşabilmek adına 4 büyük operasyon geçirdiğini ve boğazına platin vidalar takıldığını anlattı.Tanınmış oyuncu, Sergey Kovalev'nin yakın mesafeden attığı yumruk sebebiyle boğazındaki disklerden birinin kaydınığı ifade etti.Jamie Frontz o gece Sergey Kovalev ile aralarında yaşananları ilk kez şu şekilde anlattı:Beni yumrukladığında kan revan içinde kaldım. Her yer kan oldu. Burnum sanki patlamış gibiydi.Odanın duvarları bile kan içindeydi. Halı bile kan oldu. O an yaşadığım acıyla 'burnumu kırdın' diye çığlık atabildim.Elimde, kollarımda ve hatta yüzümde bile hala yara izleri var. Sergey Kovalev geçtiğimiz Haziran ayında tutuklanmış ancak serbest bırakılmıştı.Jamie Frontz ise geçtiğimiz yıl Sergey Kovalev aleyhine 8 milyon dolarlık dava açmıştı.İkili, bu davada 650 bin dolar karşılığında uzlaşmıştı.Jamie Frontz, 2002 yılında SPY TV ve Scare Tactic gibi dizilerde rol almıştı.