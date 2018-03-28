İzmir'de salon karıştı!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, UCAM Murcia’ya evinde 79-65 mağlup olarak Final Four şansını zora soktu.
Foto: AJANSLAR
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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma, devre arasında skorboardda meydana gelen arıza nedeniyle yaklaşık 1 saat durdu. Taraftarlar, bu esnada takımlarına tezahüratlarla destek verdi. Skorboard ve 24 saniye süresi tamir edilemeyince skor bilgisayar ekranına yansıtıldı. Salonun anons görevlisi takımların hücumlarında kalan süreyi mikrofonla anons etti. Masa hakemleri faul sayılarını tabelalarla gösterdi.
Foto: AJANSLAR
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SAHA KARIŞTI
Son periyotta ise Rojas’ın Berk’e pota altında yaptığı sportmenlik dışı faul sonrası saha yeniden karıştı. Karşıyakalı bir taraftar, saha kenarında Rojas’ı itekleyince oyun durdu. Bu esnada taraftarlar parkeye bir ayakkabı ve madeni paralar dahil yabancı maddeler yağdırdı.
Foto: AJANSLAR
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Oyun, 15 dakikalık bir gecikmeden sonra devam ederken hakemler Murcia’dan Hannah, Soko ve Rojas’ı diskalifiye edip Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar’ı da saha dışına gönderdi. Berk ise sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi.
Foto: AJANSLAR
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KARŞIYAKALI TARAFTARLARDAN DEV PANKART
Karşıyaka taraftarları, mücadele öncesi Atatürk’ün Karşıyaka Stadı’nda yeşil-kırmızılı takımı izlerken fotoğrafının yer aldığı, üzerinde Ata’nın kulüple ilgili söylediği, "Karşıyaka Spor Kulübü’nde karşı karşıya bulunduğum gençlik iftihara şayandır" yazılı dev bir pankart açtı.
Foto: AJANSLAR
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Taraftarlar, stat konusundaki açıklamalarında kulüp ve kendileriyle ilgili kullandığı ifadelere tepki gösterdikleri Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar aleyhine de tezahürat yaptı. İki takım arasındaki rövanş, 4 Nisan Çarşamba günü İspanya’da oynanacak. Karşıyaka’nın Final Four için rövanşta rakibini en az 15 sayı farkla yenmesi gerekecek.
Foto: AJANSLAR
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KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR
Maçın başında Karşıyaka’nın yakın mesafeden sayılarına İspanyol temsilcisi Hannah’ın 3 sayılık basketleriyle karşılık verdi. Periyodun son bölümünde Soko ve Lima’yla pota altından etkili olan konuk ekip, öne geçip farkı 11 sayıya kadar çıkardı. İlk 10 dakika 26-15 Murcia üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta Kaf-Kaf’ın farkı azaltma çabalarına konuk takım Lima’nın skorer oyunuyla karşılık verdi.
Foto: AJANSLAR
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Temsilcimizin üst üste hücumlardan boş dönmesiyle fark 19 sayıya yükseldi. Devre 49-30 konuk takım lehine bitti. İkinci yarı 1 saatlik aradan sonra başlayabildi. Üçüncü periyotta taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Karşıyaka, Jones, Kennedy ve Wood’un 3 sayılık basketleriyle farkı 9 sayıya kadar indirdi. Periyot 63-51 bitti. Son periyotta oyuna tekrar ağırlığını koyan Murcia, Karşıyaka’nın hücumlardan eli boş dönmesinin etkisiyle farkı yeniden açtı. Temsilcimiz, son anlarda farkı 8 sayıya kadar düşürse de Urtasun’un serbest atışları ve son saniye üçlüğüyle salondan 14 sayı farkla, 79-65 yenik ayrıldı.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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