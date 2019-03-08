Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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İşte Türkiye’nin Güçlü ve Başarılı Kadın sporcuları
Onlar Türkiye’nin en başarılı kadın sporcuları… Güçlü, özverili, azimli, Türk bayrağını her alanda en üst seviye dalgalandırmayı başaran sporcular. Hepsi zor yollardan geçip başarı basamaklarını bir bir tırmandılar.İşte başarılarıyla Türkiye’nin gurur kaynağı olan 10 Kadın sporcu:
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Ayşe Begüm Onbaşı 2001 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Ayşe Begüm Onbaşı, sporla henüz 3 yaşındayken tanıştı. O günlerde Akhisar’da bale eğitimi alan başarılı sporcu, İspanyol bale öğretmeninin dikkatini çekmesiyle birlikte, hocasının ailesini yönlendirmesi sayesinde jimnastiğe yöneldi.
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Ayşe Begüm, haftanın 5 günü evinden yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki antrenman salonuna giderek sporunu geliştirip, zaman içinde dünya çapında bir jimnastikçiye dönüştü.
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11 yaşından bu yana milli formayı taşıyan genç jimnastikçi. 2015'te Dünya Şampiyonası’nda üçüncülük, 2016’da Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı. Ayşe Bugüm, Dünya Şampiyonaları dışında yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı etkinliklerde 60’ın üzerinde madalyaya sahip.
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Kübra Dağlı 17 Şubat 1996 doğumlu Kübra Dağlı, 13 yaşında karateye, 15’inde de tekvandoya başladı. Kübra, 2013 yılında katıldığı Taekwondo Avrupa Şampiyonası 15-17 Yaş Bayan kategorisinde de Avrupa üçüncüsü oldu.
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2017 yılında Peru’nun başkenti Lima şehrinde düzenlenen 10. Tekwando Dünya Şampiyonası'nda 18 Yaş Üzeri Free Style İkili Takım kategorisinde Emirhan Muran ile birlikte altın madalyaya uzandı. Bir yandan da Spor Akademisi’nde öğrenimini sürdüren Kübra Dağlı’nın, en büyük hedefi olimpiyat şampiyonluğu.
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Lena Erdil 1989 doğumlu Lena Aylin Erdil, üniversitede Türkiye şampiyonluğu kazanıp, Profesyonel Rüzgâr Sörfü Birliği (PWA) dünya turunu da genel klasmanda 6. sırada tamamladı. İngiltere Brighton’daki Sussex Üniversitesi’nde siyaset ve felsefe okuyup mezun olan Lena Erdil, 2011 yılından beri de profesyonel olarak Rüzgar Sörfü yapıyor.
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Profesyonel Rüzgar Sörfü Birliği (PWA) Dünya Rüzgar Sörfü Turu'nda Kadınlar Slalom yarışmasında Dünya İkinciliği de elde eden Lena Erdil, 2012’de Namibya’da Dünya Rüzgâr Sörfü Sürat Rekoru Yarışması'nda 45.74 knot ile Türkiye rekoru kırarak, dünyanın en iyi 2. derecesine ulaştı.
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Mizgin Ay 2000 yılında Beypazarı’nda doğan Mizgin Ay, tarlada çalışırken keşfedildi. Ablasının 5 numara büyük ayakkabısıyla yarıştığı yarışta herkesi geride bıraktı. 14 yaşından beri Türkiye’de girdiği her yarışta birinci oldu.
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Kenya’da düzenlenen Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda Mizgin Ay, kızlar 100 metrede 11.62'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Kendisine Rüzgarın kızı ya da rekor canavarı denilen Mizgin Ay, iki yılda 26 rekoru eline geçirdi.
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Naz Aydemir Akyol 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Naz Aydemir Akyol, voleybol hayatına Eczacıbaşı alt yapısında başladı. 15 yaşında A Takıma yükselen Naz Aydemir Akyol, 2005-2006 yılında takımı şampiyonluk elde edince bu başarıya ulaşan en genç pasör unvanını elde etti. Sırasıyla Fenerbahçe ve VakıfBank’ta forma giydi.
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2007 Dünya Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya alan Türkiye’nin pasörü olan Naz Aydemir Ayol, üst üste 9 kez voleybolun kulüpler seviyesindeki en üst turnuvası olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde Dörtlü Final oynamayı başardı. Ve bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. Naz Aydemir Akyol, çocukların spora yönelmesi için iki de kitap yazdı.
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Yasemin Adar 6 Aralık 1991 tarihinde Balıkesir’de doğan Yasemin Adar, spora gülle ve atletizmle başladı. Sonrasında güreş sporuna geçen Yasemin Adar, Türkiye’nin ilk dünya güreş şampiyonu unvanına sahip. Halen beden eğitimi öğretmenliği e yapan Yasemin Adar, 2013 Akdeniz Oyunları’nda ve 2016 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyalara ulaştı.
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Türkiye’nin ilk kadın güreş şampiyonu olarak adını tarihe yazdıran Yasemin Adar, 2017 yılına Paris’te düzenlenen Dünya Güreş şampiyonasında şampiyon olmayı başardı ve unvanlarına yenisini ekledi.
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Nazmiye Muslu 1979 Konya doğumlu Nazmiye Muslu, doğuştan engelli olmasına karşın hayata tutunmaktan vazgeçmedi. 2004 yılında spora başlayan Nazmiye Muslu, 2010 yılında 110 kilogramlık ağırlığı kaldırarak engelli halter 44 kiloda Türkiye rekorunun sahibi oldu.
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2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 40 kiloda mücadele etti ve 4. hakkında 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırdı ve altın madalya sahibi oldu. Rio 2016 Paralimpik Oyunları'nda halterde 104 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı ve Türkiye'ye altın madalya kazandırdı, ayrıca Paralimpik'te üst üste altın madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde etti.
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İrem Yaman 1995 yılında Ankara’da doğan İrem Yaman, babası gibi tekvandoya yöneldi. 8 yaşında spora başlayan İrem Yaman, 2014 yılında Ümitler Avrupa Şampiyonu oldu.
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2105 yılında Tekvando Dünya Şampiyonu olan İrem Yaman, bir sene sonra da Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. İrem Yaman üç yıl içinde katıldığı 25 turnuvada 14’ü şampiyonluk 29 madalya kazanırken 2018’de Avrupa şampiyonu unvanını korudu.
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Gold Hunter (Altın Avcısı) lakaplı İrem Yaman halen Dünya Tekvando Federasyonu’nun kadınlar 62. Kilogram sıralamasında dünyanın 1 numarası konumunda.
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Sümeyye Boyacı Sümeyye Boyacı, 5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir’de 2 kolu olmadan ve kalça kemiği çıkık bir şekilde doğdu. İçindeki spor tutkusuyla küçük yaştan itibaren sporla uğraşmaya başladı. Sümeyye Boyacı, bir diğer tutkusu olan resme ise 4.5 yaşında başladı. 2009 ise sulu boya eserleri Moskova’da sergilendi. 2014 yılında yaptığı ebru sanatıyla bir sergiye katıldı.
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2008 yılında yüzme sporuna başlayan Sümeyye Boyacı, Brezilya’da düzenlenen Açık Yüzme Dünya Şampiyonası (Open Water Swimming World Championships)’nda altın madalya kazanmayı başardı.
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İrem Karamete 1993 yılında İstanbul’da doğan İrem Karamete, kariyeri için anne ve babası gibi eskrimi seçti. 10 yaşında eskrim kariyerine başlayan İrem Karamete, uluslararası başarılarına 2013 Akdeniz Oyunları ile başladı. Bu organizasyonda gümüş madalya kazanan İrem Karamete, 2015 Balkan Şampiyonası’nda da ikinci oldu.
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1984 Olimpiyat Oyunları’nda sonra Türkiye adına Olimpiyat Oyunları’na katılan ilk eskrim sporcusu olan İrem Karamete, daha önemli başarıların da kapısını açmak istiyor.
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Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü... Dünyaca ünlü futbol kulüpleri ve yıldız oyuncuları, bu anlamlı günü paylaşılan bir video ile kutladı... (VİDEO)