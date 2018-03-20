İşte dünyanın en zengin 10 sporcusu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Birçok sporcu elde ettiği başarıların yanında kazandıkları yüksek fiyatlarda da gündeme gelmekte. Forbes tarafından toplanan bilgiler kullanılarak dünyadaki en zengin 10 sporcu belirlendi.
THE SUN, Foto: AJANSLAR
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THE SUN, Foto: AJANSLAR
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İşte dünyada en zengin 10 sporcu şu şekilde!
THE SUN, Foto: AJANSLAR
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Housten Rockets forması giyen NBA'nin sakallı yıldızı James Harden listenin 10. sırasında yer alıyor. Yıldız ismin kazancı 33 milyon Sterlin. Harden'a sponsor olan firmalar BodyAmor, Adidas ve Foot Locker.
THE SUN, Foto: AJANSLAR
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Golden State Warriors yıldızı Steph Curry ise Harden'dan sonra 9. en zengin sporcular arasında. Curry'nin serveti 33 milyon Pound.
THE SUN, Foto: AJANSLAR
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Amerikan futbolu yıldızı Andrew Luck, Indianapolis Colts takımı ile yaptığı sözleşmeyle büyük ikramiyeye sahip olanlardan. Yıldız isim 8. en zengin sporcusu. Nike ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla gelirini 35 milyon Sterline çıkardı.
THE SUN, Foto: AJANSLAR
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7. sırada yer alan ise ünlü golfçü Rory McIlroy. 36 milyon Sterlin kazanan sporcu ayrıca en genç olarak da dikkatleri çekiyor. Yıldız ismin sponsor anlaşması Nike ile.
THE SUN, Foto: AJANSLAR
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6. sırada ise yine bir NBA yıldızı yer alıyor. Golden State Warriors yıldızı Kevin Durant'ın kazancı 43 milyon Sterlin. Durant, Nike ile 10 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.
THE SUN, Foto: AJANSLAR
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5. sıra ise Majesteleri yani tenisin dev ismi Roger Federer. Dünyaca ünlü isimin kazancı 45 milyon Sterlin. Nikei Mercedes Benz ve Rolex ile anlaşmaları bulunmakta.
THE SUN, Foto: AJANSLAR
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Tommy Hilfiger, Monster Energy, Puma gibi şirketlerle anlaşmaları bulunan F1 pilotu Lewis Hamilton, 50 milyon Sterlin ile 4. sırada yer aldı.
THE SUN, Foto: AJANSLAR
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Oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Lionel Messi 57 milyon Sterlin ile 3. sırada yer aldı. Arjantinli yıldızın Pepsi, Dolce & Gabbana ile anlaşmaları bulunuyor.
THE SUN, Foto: AJANSLAR
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2. sıra ise Kral'ın. Cleveland Cavaliers'ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron James kazandığı 61 milyon Sterlin ile ikinciliği alan isim oldu. McDonalds, Coca Cola ve Samsung gibi şirketlerle anlaşması bulunuyor.
THE SUN, Foto: AJANSLAR
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Sıra geldi birinciliğe. Bu sıra tabii ki Cristiano Ronaldo'nun. Portekizli yıldızın kazancı 66 milyon Sterlin. Nike, Armani gibi firmalarla anlaşması bulunmasıyla birlikte yıldız isim ayrıca kendi iç çamaşırı gibi alanlarda kendi markasını yaratıyor.