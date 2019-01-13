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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Kaynak: Fotomaç - Fotoğraflar: Depo Photos - Instagram
13 Ocak 2019 - 08:19,

İşte Cimbom'un yeni kulesi! Dev isim...

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, Marcao'nun ardından savunmaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor...

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Sarı-kırmızılıların Marcao ve Emre Taşdemir'in ardından, savunmaya bir transfer daha yapmak istediği belirtiliyor. İşte detaylar...

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Portekiz'in Chaves kulübünden Marcao'yu renklerine bağlayan sarı kırmızılı ekip bu kez gözünü Belçika'da forma giyen Christian Luyindama'ya çevirdi.

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Galatasaray'ın eski yıldızı Elmander'in yönetime önerdiği Luyindama için şu ana kadar resmi bir girişimde bulunmadı.

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LUYINDAMA GELMEYE HAZIR

25 yaşındaki stoper sosyal medya hesabından Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.

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Sosyal medya hesabından Galatasaray'ı takibe alan Kongolu savunmacı sarı kırmızı taraftarların transferi konusunda sorduğu sorulara net bir şekilde cevap verdi.

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Sarı kırmızılı bir taraftarın "Galatasaray'a gelecek misin?" sorusuna Luyindama, "Benim için bir problem yok, Galatasaray kulübümle konuşmalı. Henüz tekliflerini sunmamışlar." şeklinde cevap verdi.

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Belçika'nın Standard Liege takımda forma giyen 25 yaşındaki Cristian Luyindama, takımıyla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Genç stoper 2017 yılında 150 bin Euro karşılığında Kongo'dan Belçika ekibi Standard Liege'e transfer olmuştu. Kongolu futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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Takımıyla bu sezon 28 maça çıkan Luyindama 2 gol bir asistlik performans sergiledi.

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Christian Luyindama

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