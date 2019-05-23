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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim, Foto: DepoPhotos, Hürriyet Arşiv
23 Mayıs 2019 - 09:50,

İşte 2020 model Galatasaray!

Şampiyon Galatasaray'da önümüzdeki sezon ciddi değişiklikler yaşanacak.

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İşte Galatasaray'da yeni sezonda yaşanacak değişiklikler.

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UEFA ile "Sattığın kadar alabilirsin" anlaşması olan Galatasaray ilk iş olarak Luyindama'nın bonservisini almak olacak.

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UEFA ile "Sattığın kadar alabilirsin" anlaşması olan Galatasaray ilk iş olarak Luyindama'nın bonservisini almak olacak. Bunun için de oyuncu satılması gerekiyor. Belhanda kesin olarak satılacak. Fatih Terim de buna onay verdi.

4/10BELHANDAYI AL HİLAL İSTİYOR

BELHANDA'YI AL HİLAL İSTİYOR

Belhanda'yı Gomis'in takımı Al Hilal istiyor. Mariano'nun da satılması ihtimal dahilinde. Mitroglou ve Ndiane ise yeni sezonda olmayacak. Onyekuru'nun da takımda kalma şansı az gözüküyor.

5/10DOUGLAS YA DA ŞENERDEN BİRİ

DOUGLAS YA DA ŞENER'DEN BİRİ

G.Saray Babel ile kesin olarak anlaştı. Mariano'nun satılması durumunda Sivaslı Douglas ile Fenerli Şener'den biri alınacak. 8 numaralı oyuncu transferi de söz konusu. 1-2 genç yerli yetenek de takıma katılacak.​

6/10VLASİC İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

VLASİC İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Belhanda'nın yerini doldurmak için de Everton'un oyuncusu Vlasic'in kiralanması gündemde. Bu arada kulübe yakın kaynaklar değerini bulması durumda Mbaye Diagne'nin satışının da mümkün olduğunu ifade ediyor. Diagne satılırsa G.Saray 1 yerine 2 santrfor olacak.

7/10SOLUN PATRONU RYAN BABEL

SOLUN PATRONU RYAN BABEL

Kesin anlaşma sağlanan Babel, en kısa sürede İstanbul'a gelip sözleşme imzalayacak. Sol kanat ona emanet edilecek.

8/10İSPANYADAN SAVANIER iDDiASI​

İSPANYA'DAN SAVANIER iDDiASI​

İspanyol basını Galatasaray'ın Nimes'in asist kralı oyuncusu Teji Savanier'i istediğini yazdı. Haberde Galatasaray ile birlikte Fiorentina ve Montpellier'in de Fransız orta saha oyuncusunu istediği ifade edildi.

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Ryan Babel, bu sezon Fulham formasıyla eski takımı Liverpool'a gol atmıştı...

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