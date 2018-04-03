'İnsanlar aptal değil! Kimi kandırıyorsunuz!' Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
'İnsanlar aptal değil! Kimi kandırıyorsunuz!' Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu...
Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Spor Arena'ya gündeme dair çok çarpıcı ve ses getirecek açıklamalarda bulundu.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 6
İşte Çelikler'in F.Bahçe, Burak Yılmaz, Emre Belözoğlu, Galatasaray ve Oğuzhan Özyakup sözleri...
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 6
- Aziz Yıldırım başkan seçilirse Aykut Kocaman ile devam edeceğini açıkladı? Sizce seçilirse devam etmesi doğru mu?
- Aziz Yıldırım eğer bu açıklamayı yaptıysa zaten başkan seçilemez. Bahsettiğimiz seçim Aykut Kocaman'dan başka vizyonu olmayan, olması da mümkün olmayan Aziz Yıldırım m? Yoksa uluslarasası arenada çok daha geniş çevresi olan vizyon seçimi midir bu? Vizyon hala Aykut Kocaman ise Aziz Yıldırım başkan seçilemez.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 6
- Burak Yılmaz'ın Galatasaray maçındaki performansı çok eleştirildi ve bunu bilinçli yaptığı konuşuldu. Siz bu konuda neler söylersiniz?
- Burak Yılmaz, Galatasaray maçında kendi ofsayt rekorunu kırmıştır. Yine aynı Burak Yılmaz, en centilmen maçını Başakşehir'e karşı oynamıştır. Tüm bunları özellikle de Galatasaray maçındaki istatistikleri tesadüfle açıklanır mı? Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe maçından önce cezalı duruma düşmesi durumu da aynı. Özetle insanlar aptal değil. Herkes her şeyin farkında.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 6
- Galatasaray maçından Türk Telekom Stadyumu'nda skorborda yansıtılan yazı ile ilgili kriz yaşanmış, akabinde hedefin Trabzonspor olmadığı açıklanmıştı... Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?
- Tam olarak bilemiyorum. Kulüp böyle bir açıklama yaptıysa ona inanalım. Çok da derinlemesine inmeye, tartışma olması gereken bir konu değil. Sonuç da laf doğru. Şampiyonların kupası müzesinde olur.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 6
- Fenerbahçe kalan 7 maçını kazanırsa şampiyon olur mu? Olmazsa kim olur?
- Çok zor. Bir kere her şeyin başında 7'de 7 yapamaz bence. Ancak kazanırsa şansı elbetteki var. Benim tahminin şampiyonluk puanı 73, maksimum 74. 7'de 7 yapması durumunda 72 puana ulaşacak Fenerbahçe. Yeterli belki ama dediğim gibi bu çok zor.
Tarık DEMİR / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 6
- Beşiktaş'ın 10 numara konusu hakkında neler söylersiniz? Ve Oğuzhan mı yoksa Talisca mı? Ya da her ikisi mi?
- Beşiktaş'ın 10 numarası var. O isim Talisca'dır çok net. Gayet iyi bir oyuncu. Beşiktaş'ı şu döneme getiren ve bu konumuna taşıyan tek isimdir. Bence Oğuzhan Özyakup büyük takım oyuncusu değil. 10 numara falan da olamaz 8 numara olur o da olursa Tolgay ile yarışır.